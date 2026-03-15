توربان حكما لقمة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في أبطال أوروبا

الأحد، 15 مارس 2026 - 11:35

كتب : FilGoal

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن طاقم حكام مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ويقود المباراة طاقم تحكيم فرنسي بقيادة كليمان توربان كحكم ساحة، ويعاونه كل من نيكولاس دانوس، وبينجامين باجيز كحكام مساعدين.

وعلى تقنية الفيديو جيروم بريسار ويعاونه باستيان ديشيبي، والحكم الرابع ويلي ديلجود.

أخبار متعلقة:
هدف من قبل منتصف الملعب يزين فوز ريال مدريد على إلتشي تشكيل ريال مدريد - فينيسيوس ودياز في الهجوم أمام إلتشي مواعيد مباريات السبت 14 مارس - الزمالك والمصري في الكونفدرالية.. وأرسنال وسيتي وريال مدريد مؤتمر أربيلوا: كورتوا أفضل حارس في تاريخ ريال مدريد.. والتعثر قادم لا محالة

وأدار الحكم الفرنسي 10 مباريات لـ ريال مدريد حقق الفريق الإسباني بها الانتصار في 8، وتعرض ريال مدريد معه لهزيمة أمام مانشستر سيتي وتعادل أمام بايرن ميونيخ.

بينما أدار 7 مباريات لـ مانشستر سيتي وحققوا الانتصار معه في 4 مباريات وتعرضوا للهزيمة في مباراتين وتعادل واحد.

وقاد الحكم مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي في مناسبتين حقق مانشستر سيتي الانتصار في مباراة وانتصر ريال مدريد معه في مباراة أمام الفريق الإنجليزي.

وانتهت مباراة الذهاب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي بتحقيق الميرينجي الانتصار بنتيجة 3-0 على ملعب سانتياجو بيرنابيو بثلاثية فيدريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد.

وتأهل ريال مدريد إلى دور الـ16 بعد خوض الملحق المؤهل لهذا الدور ومواجهة بنفيكا وحقق الفريق الملكي الانتصار ذهابا وإيابا بمجموع 3-1.

ووصل مانشستر سيتي إلى هذا الدور بشكل مباشر بعدما احتل المركز الثامن في جدول ترتيب مرحلة الدوري، حيث يتأهل أصحاب المراكز الـ8 بشكل مباشر إلى دور الـ16.

ريال مدريد مانشستر سيتي
نرشح لكم
مباشر كأس ملك إسبانيا للشباب - برشلونة (0)-(2) ريال بيتيس.. جووول ثاني حمزة عبد الكريم أساسيا مع برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا للشباب جوارديولا: لم نخسر ضد وست هام.. سباق الدوري لم ينته لكننا نحتاج أهداف هالاند آس: مبابي جاهز للعودة أمام مانشستر سيتي في أبطال أوروبا تقرير: تغيير المدينة والموعد.. عرض أخير لإقامة مباراة فيناليسيما بين الأرجنتين وإسبانيا نونو سانتو: خروج وست هام من منطقة الهبوط لا يغير موقف الفريق دياز: جولر حاول أكثر من مرة التسجيل قبل منتصف الملعب جوارديولا: ما حدث أمام وست هام يلخص موسم مانشستر سيتي
أخر الأخبار
مباشر كأس ملك إسبانيا للشباب - برشلونة (0)-(2) ريال بيتيس.. جووول ثاني 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
الأعلى للإعلام يقرر استدعاء الممثل القانوني لقناة الزمالك بسبب مخالفة أكواد المجلس 30 دقيقة | الدوري المصري
"بدون ليزر أو شماريخ".. المساكني يوجه رسالة خاصة إلى جماهير الترجي قبل مواجهة الأهلي 52 دقيقة | الدوري المصري
حمزة عبد الكريم أساسيا مع برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا للشباب ساعة | الكرة الأوروبية
جوارديولا: لم نخسر ضد وست هام.. سباق الدوري لم ينته لكننا نحتاج أهداف هالاند ساعة | الدوري الإنجليزي
"التكاليف المرتفعة من أجل النخبة".. الهلال السعودي ينتقد آلية اختيار الحكام الأجانب في الدوري ساعة | سعودي في الجول
توربان حكما لقمة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في أبطال أوروبا ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - وفاة لاعب بورفؤاد بعد ساعات من التأهل لدور الثمانية بمجموعة المنافسة على الصعود ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش 2 الجدول كاملا بالمواعيد والملاعب.. قرعة نارية للمرحلة النهائية من الدوري المصري 2025-26 3 ماذا قالت الصحف عن ظهور حمزة عبد الكريم الأول مع برشلونة 4 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(0) الزمالك.. نهاية المباراة
/articles/525249/توربان-حكما-لقمة-مانشستر-سيتي-ضد-ريال-مدريد-في-أبطال-أوروبا