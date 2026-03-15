توربان حكما لقمة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في أبطال أوروبا

وعلى تقنية الفيديو جيروم بريسار ويعاونه باستيان ديشيبي، والحكم الرابع ويلي ديلجود.

وأدار الحكم الفرنسي 10 مباريات لـ ريال مدريد حقق الفريق الإسباني بها الانتصار في 8، وتعرض ريال مدريد معه لهزيمة أمام مانشستر سيتي وتعادل أمام بايرن ميونيخ.

بينما أدار 7 مباريات لـ مانشستر سيتي وحققوا الانتصار معه في 4 مباريات وتعرضوا للهزيمة في مباراتين وتعادل واحد.

وقاد الحكم مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي في مناسبتين حقق مانشستر سيتي الانتصار في مباراة وانتصر ريال مدريد معه في مباراة أمام الفريق الإنجليزي.

وانتهت مباراة الذهاب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي بتحقيق الميرينجي الانتصار بنتيجة 3-0 على ملعب سانتياجو بيرنابيو بثلاثية فيدريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد.

وتأهل ريال مدريد إلى دور الـ16 بعد خوض الملحق المؤهل لهذا الدور ومواجهة بنفيكا وحقق الفريق الملكي الانتصار ذهابا وإيابا بمجموع 3-1.

ووصل مانشستر سيتي إلى هذا الدور بشكل مباشر بعدما احتل المركز الثامن في جدول ترتيب مرحلة الدوري، حيث يتأهل أصحاب المراكز الـ8 بشكل مباشر إلى دور الـ16.