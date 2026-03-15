كرة يد - وفاة لاعب بورفؤاد بعد ساعات من التأهل لدور الثمانية بمجموعة المنافسة على الصعود

نعى الاتحاد المصري لكرة اليد، وفاة أحمد شهده لاعب الفريق الأول بنادي بورفؤاد.

ويأتي ذلك بعد وفاة اللاعب فجر اليوم الأحد بعد ساعات قليلة من حسم التأهل.

وشارك شهده في تأهل بورفؤاد إلى دور الثمانية من مجموعة المنافسة على الصعود إلى الدوري الممتاز.

واحتفل شهده عبر حسابه بعد المباراة بتأهل فريق بورفؤاد لأول مرة في تاريخ النادي لتلك المرحلة.

وتقدم الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة خالد فتحي بخالص التعازي في وفاة أحمد شهده.

كما تقدم نادي بورفؤاد بخالص التعازي في وفاة اللاعب سائلين الله أن يتغمده برحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

