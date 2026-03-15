بعد رحلة استغرقت 7 ساعات.. بعثة الزمالك تعود إلى القاهرة عقب التعادل مع أوتوهو

الأحد، 15 مارس 2026 - 11:00

كتب : FilGoal

عدي الدباغ وسيف الجزيري ثنائي الزمالك ضد أوتوهو

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة، قادمة من الكونغو برازفيل عقب خوض مباراة أوتوهو في ذهاب الدور ربع النهائي للكونفدرالية، واستغرقت رحلة الطيران حوالي 7 ساعات تقريبًا.

وتعادل الزمالك مع أوتوهو بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بذهاب دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية، في انتظار مباراة العودة يوم الأحد 22 مارس على استاد القاهرة.

وسجل عدي الدباغ هدف الزمالك، بينما أحرز تشارليس أتيبو هدف أوتوهو.

ووضع الزمالك قدما في نصف النهائي منتظرا نتيجة الإياب لحسم مقعده في المربع الذهبي.

وسيدخل الأبيض مباراة الإياب وهو يحتاج للفوز بأي نتيجة أو التعادل بدون أهداف من أجل التأهل لنصف النهائي.

جدير بالذكر أن لقاء العودة سيقام في السادسة مساء يوم 22 مارس الجاري على استاد القاهرة الدولي.

وحال تأهل الزمالك يواجه الفائز من مواجهة المصري أمام شباب بلوزداد.

وكان المصري قد تعادل على ملعبه أمام شباب بلوزداد الجزائري بهدف لكل منهما.

