آس: مبابي جاهز للعودة أمام مانشستر سيتي في أبطال أوروبا

الأحد، 15 مارس 2026 - 10:52

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد ضد ألافيس

بات كيليان مبابي جاهزا للعودة للمشاركة في المباريات من جديد مع ريال مدريد.

وكشفت صحيفة آس الإسبانية موقف كيليان مبابي لاعب ريال مدريد من المشاركة أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وانتهت مباراة الذهاب بتحقيق ريال مدريد انتصارا كبيرا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وأوضح التقرير أن مبابي سيسافر إلى مانشستر وأصبح اللاعب جاهزا للعودة، لكن لن يتم مشاركته إلا إذا استدعى الأمر.

وخضع المهاجم الفرنسي مؤخرا لفحوصات طبية مع الطبيب الخاص به في فرنسا بعد مشكلة عانى منها في الركبة.

وغاب مبابي عن ريال مدريد في 5 مباريات 3 منها في الدوري الإسباني ومواجهتين في دوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة.

ويبحث مبابي عن العودة لمواصلة تسجيل الأهداف في دوري أبطال أوروبا، حيث يتصدر قائمة هدافين دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي بـ13 هدفا.

وخاض مبابي مع ريال مدريد الموسم الحالي 33 مباراة مسجلا 38 هدفا، وصنع 6 آخرين.

