في غياب ميسي.. إنتر ميامي يتعثر أمام شارلوت

سقط إنتر ميامي في فخ التعادل أمام شارلوت بدون أهداف في الجولة الرابعة من الدوري الأمريكي.

وغاب ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي عن المباراة بسبب الراحة التي منحها له خافيير ماسكيرانو مدرب إنتر ميامي.

وتعرض ماسكيرانو لبطاقة حمراء مباشرة في الشوط الأول بسبب الاعتراض على قرار الحكم.

ورفع إنتر ميامي رصيده للنقطة السابعة في جدول ترتيب الدوري الأمريكي بفارق 3 نقاط عن نيويورك سيتي متصدر الدوري بـ10 نقاط.

ووصل رصيد شارلوت للنقطة الخامسة في المركز السادس وبفارق نقطة واحدة عن دي سي يونايتد صاحب المركز الخامس.

ويلعب إنتر ميامي مباراته المقبلة أمام نيويورك سيتي متصدر الدوري الأحد المقبل في تمام السابعة مساء.

وكان إنتر ميامي هو حامل لقب النسخة الماضية من البطولة والتي حصدها للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وينقسم الدوري الأمريكي إلى القسمين الشرقي والغربي ويضم كل قسم 15 فريقا.

ويتأهل أصحاب أول 7 مراكز من كل قسم إلى المرحلة الإقصائية بثمن النهائي مباشرة، بينما يلعب أصحاب المركزين الثامن والتاسع من كل قسم ملحقا ليتأهل فريقان منهم.