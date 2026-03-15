مواعيد الأحد 15 مارس 2026.. الأهلي ضد الترجي وليفربول يواجه توتنام

الأحد، 15 مارس 2026 - 10:24

كتب : FilGoal

الأهلي - الترجي - نهائي أبطال إفريقيا

يشهد اليوم الأحد الموافق 15 مارس 2026 عددا من المباريات في مختلف المنافسات.

دوري أبطال إفريقيا

يحل الأهلي ضيفا على الترجي التونسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقام المباراة على استاد رادس في تمام الساعة 11 مساء.

وتختتم منافسات ذهاب ربع النهائي بتلك المواجهة.

الدوري الإنجليزي

يستضيف مانشستر يونايتد فريق أستون فيلا في تمام الرابعة عصرا.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

بينما يستضيف ليفربول فريق توتنام في السادسة والنصف مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

يستضيف برشلونة فريق إشبيلية في الخامسة والربع مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2.

الدوري الإيطالي

يحل ميلان ضيفا على لاتسيو من أجل تقليص الفارق مع إنتر المتصدر.

وتقام المباراة في العاشرة إلا ربع مساء.

كرة طائرة

يلعب الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس مصر للسيدات على صالة الاتحاد السكندري.

وتقام المباراة الساعة 10:30 مساء وتذاع عبر أون سبورت.

أما على مستوى الرجال فتنطلق الجولة الرابعة من المرحلة الختامية لمسابقة الدوري.

ويلعب الزمالك أمام سبورتنج الساعة 8:30 مساء على صالة حسن مصطفى.

بينما يواجه الأهلي فريق بتروجت الساعة 10:30 مساء.

كرة سلة

تنطلق الجولة الثانية من ربع نهائي منافسات الدوري المصري لكرة السلة.

ويحل الأهلي ضيفا على سبورتنج في تمام التاسعة مساء، وكان سبورتنج قد فجّر المفاجأة في الجولة الأولى بالفوز على صالة الأهلي.

ويحتاج الأهلي للفوز من أجل معادلة النتيجة.

بينما يحل الزمالك ضيفا على الجزيرة في نفس التوقيت، كما يحل الاتحاد ضيفا على بتروجت.

وتختتم المباريات باستضافة سموحة لفريق المصرية للاتصالات.

وتذاع المباريات عبر قناة الاتحاد المصري لكرة السلة على يوتيوب وقنوات أون سبورت.

