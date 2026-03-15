تقرير: تغيير المدينة والموعد.. عرض أخير لإقامة مباراة فيناليسيما بين الأرجنتين وإسبانيا

عرض الاتحاد الأوروبي (يويفا) إقامة مباراة فيناليسيما بين الأرجنتين وإسبانيا على نظيره الأمريكي الجنوبي (كونيمبول) في إيطاليا يوم 31 مارس الجاري.

ويأتي ذلك بعدما لم يتفق الاتحادين الإسباني والأرجنتيني وكذلك الاتحادين يويفا وكونيمبول على ملعب المباراة بعد تعذر إقامتها في قطر.

وكان مقررا أن تقام كأس فيناليسيما بين إسبانيا بطل أمم أوروبا والأرجنتين بطل أمريكا الجنوبية على استاد لوسيل بدولة قطر يوم 27 مارس الجاري.

وعرض الاتحاد الإسباني والأوروبي أولا إقامة المباراة في ملعب سانتياجو بيرنابيو بإسبانيا وهو ما رفضه نظيره الأرجنتيني بل وطلب إقامة المباراة في الأرجنتين على ملعب مونيمونتال.

ووفقا لصحيفة "أوليه" الأرجنتينية" يأتي خيار اللعب في إيطاليا كحل أخير بدلا من تأجيل المباراة لأجل غير مسمى.

وتحدد موعد 31 مارس الجاري موعدا بديلا من أجل إتاحة الفرصة لكلا المنتخبين من أجل تجهيز التأشيرات وأوراق السفر.

استضاف ملعب سانتياجو برنابيو نهائي كأس ليبرتادوريس عام 2018 كإجراء طارئ عقب أحداث بوينس آيرس خلال مباراة الإياب بين ريفر بليت وبوكا جونيورز.

وتعود آخر مباراة لإسبانيا على ملعب سانتياجو برنابيو ضد البرازيل في مارس 2014 وانتهت بالتعادل 3-3.

فيما تعود آخر زيارة للأرجنتين إلى مدريد لمارس 2018 وقتها لعب منتخب التانجو ودية أمام إسبانيا على ملعب وانداميتروبوليتانو وانتهت بفوز الماتادور بنتيجة 6-1.