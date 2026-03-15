منتخب مصر للناشئين يتعادل مع تنزانيا وديا

تعادل منتخب مصر للناشئين، مواليد 2009، بقيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف، سلبياً أمام منتخب تنزانيا في المباراة، التي أقيمت على أحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية، بمدينة السادس من أكتوبر.

وأبدى حسين عبد اللطيف، المدير الفني للمنتخب، رضاه التام عن المباراة، رغم إهدار اللاعبين عدة فرص محققة للتسجيل.

ووصف المباراة بأنها احتكاك قوي للمنتخب، كما حرص على إشراك 19 لاعباً من أجل تجهيز أكبر قدر من اللاعبين.

وشهدت المباراة، التي تأتي في إطار استعدادات الفراعنة الصغار لخوض التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، تواجد وليد درويش عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على المنتخب.

يذكر أن التصفيات الإفريقية لمنتخب 2009، ستشهد مواجهات أمام منتخبات: (تونس، المغرب، ليبيا والجزائر ) في الفترة ما بين 27 مارس الحالي إلى 5 أبريل المقبل في مدينة بنغازي الليبية.