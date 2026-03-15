مدرب أتالاتنا: هدفنا في إنتر من خطأ؟ الحكم كان قراره صحيحا

الأحد، 15 مارس 2026 - 01:05

كتب : FilGoal

رافاييلي بالادينو

شدد رافاييلي بالادينو المدير الفني لأتالانتا على أن هدف فريقه في إنتر كان صحيحا.

وتعادل إنتر مع أتالانتا بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب جيوسيبي مياتزا بالجولة 29 من الدوري الإيطالي.

وقال المدرب الإيطالي عبر DAZN: "هدفنا من خطأ لصالح دينزل دومفريس؟ أنا لا أتحدث أبدا عن التحكيم، لوكا ماريلي خبير التحكيم لديكم أكد أن الحكم لم يرتكب خطأ في هذه الحالة، لذلك أحترم عمل الجميع".

واحتسب الحكم هدف تعادل أتالانتا بعد مطالبة لاعبي ومدرب إنتر العودة للفيديو واحتساب خطأ لصالح دينزل دومفريس، إلا أن الحكم رفض الأمر واحتسب الهدف.

المباراة كانت هي الثانية على التوالي لإنتر التي لا يحقق بها الفوز ببطولة الدوري، بعد الخسارة في المباراة الماضية من ميلان بهدف دون رد.

وتعادل أتالانتا عن طريق نيكولا كرستوفيتش بالدقيقة 82.

التعادل رفع رصيد إنتر للنقطة 68 بفارق 8 نقاط عن ميلان صاحب المركز الثاني والذي خاض مباراة أقل، بينما ارتفع رصيد أتالانتا للنقطة 47 في المركز السابع.

وسيلعب إنتر مباراته المقبلة ضد فيورنتينا يوم الأحد 22 مارس، بينما يلتقي أتالانتا مع هيلاس فيرونا بنفس اليوم.

الدوري الإيطالي إنتر أتالانتا رافاييلي بالادينو
