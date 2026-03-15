رئيس الاتحاد العراقي: نسافر إلى المكسيك في طائرة خاصة لخوض ملحق كأس العالم

أعلن عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم سفر بعثة المنتخب إلى المكسيك في طائرة خاصة لخوض الملحق العالمي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويقام الملحق أواخر مارس الجاري، حيث ينتظر منتخب العراق مواجهة إما بوليفيا أو سورينام في مدينة مونتيري المكسيكية يوم 31 مارس.

وشدد درجال أن انسحاب إيران من كأس العالم كما يُشاع "مجرد تصريحات".

وجاءت كلمة رئيس الاتحاد العراقي كالتالي:

"هناك نقطة مهمة أوضحها للجماهير الحبيبة، كنا قد وضعنا أنا وجراهام أرنولد ثلاث خطط الخطة الأولى كانت تقضي بإقامة معسكر في أمريكا قبل المباراة الحاسمة، وتم إلغاء المعسكر بسبب الظروف التي تمر بها المنطقة بشكل عام والعراق بشكل خاص، والآن تم اعتماد الخطة الثانية والتنفيذ يجري على قدم وساق بمساعدة الاتحادين الدولي والآسيوي.

رسالتي إلى الجميع، لم يتبق سوى 17 يوما، وعلينا التركيز والتهيؤ للمباراة. لدينا هدف واحد وهو التأهل إلى كأس العالم، وبالتالي فإن تركيزنا في الاتحاد العراقي والكادر التدريبي منصب على توفير كل الأجواء المناسبة للاعبين للتركيز على هذه المباراة وتحقيق حلم الجماهير العراقية

متواصلون مع الاتحادين الدولي والآسيوي بخصوص مباراة الملحق وتم تثبيت موعد المباراة يوم 31 مارس في مدينة مونتيري المكسيكية.

بسبب الظروف والتحديات التي تمر بها المنطقة تم التواصل مع جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي وشرح صعوبة الرحلة، وفي اليوم التالي وجه رئيس فيفا ماتياس جرافستروم الأمين العام للاتحاد الدولي بمتابعة وتذليل كل الصعوبات لتسهيل مغادرة منتخبنا الوطني إلى المكسيك.

سيغادر المنتخب نهاية الأسبوع إلى المكسيك عبر طائرة خاصة، ونجحنا بالتواصل مع بعض أندية لاعبينا المحترفين في تسهيل التحاقهم بالمنتخب الوطني قبل فترة أيام الفيفا.

موضوع انسحاب إيران مجرد تصریحات ولا يوجد أي شيء رسمي، وهناك تواصل بيننا وبين الاتحادين الدولي والآسيوي، ولم يصلهم أي شيء رسمي من قبل الاتحاد الإيراني بهذا الخصوص، وبالتالي يجب علينا التركيز على مباراتنا التي ستقام في تاريخ 31 مارس".

وواجه المنتخب العراقي صعوبات في الحصول على تأشيرات دخول المكسيك في الأيام الأخيرة بسبب الاضطرابات الناجمة عن الحرب في إيران.

وأضافت وزارة الخارجية المكسيكية أنها على تواصل مع السفارة العراقية في المكسيك، وأنها مستعدة لتقديم كل المساعدة اللازمة في في إكمال الإجراءات الرسمية لأعضاء المنتخب العراقي.

ويقع منتخب إيران في المجموعة السابعة بكأس العالم بجانب مصر ونيوزيلندا وبلجيكا.

وتقام مباريات إيران كلها في أمريكا، مما يحتم على إيران السفر إلى الولايات المتحدة.

وكانت أمريكا قد أعلنت منع جماهير بعض الدول من السفر إليها من أجل حضور كأس العالم ومن ضمنها إيران.