دياز: جولر حاول أكثر من مرة التسجيل قبل منتصف الملعب

الأحد، 15 مارس 2026 - 01:22

كتب : FilGoal

شدد براهيم دياز لاعب ريال مدريد على أن أردا جولر زميله في الفريق حاول على تسجيل الأهداف بهذه الطريقة المميزة.

وحقق ريال مدريد انتصارا كبيرا أمام إلتشي بنتيجة 4-1 في الجولة 28 من الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وقال براهيم دياز في تصريحات لقناة ريال مدريد: "ربما كان هناك هدف مشابه له من قبل، أظن ذلك، مرة أصاب العارضة أمام أوساسونا، واليوم سجل هذا الهدف الرائع، يقوم بهذه التسديدة المميزة كثيرا".

وواصل "اليوم كان مهما أن نستمر في جمع النقاط والفوز، وإسعاد الجماهير، أنا سعيد جدا بالفوز وبالتزام الفريق كله، أشكر اللاعبين الذين يقدمون أداء رائعا، خاصة على جهودهم ومساعدتهم الكبيرة للفريق".

وكشف "يطلب مني أربيلوا أن أساعد في بناء اللعب للاستحواذ وأتحرك، وأن أكون حاضرا بين الخطوط، سواء في الهجوم أو الدفاع، الأمور تسير بشكل جيد جدا، وأيضا بمناسبة وصولي إلى 150 مباراة".

وأردف "خضت مع ريال مدريد 150 مباراة، رقم مذهل مع أفضل ناد في العالم، حلم تحقق، وسأواصل المشاركة في المباريات مع ريال مدريد".

وعن فيدريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد قال: "أنا لست مندهشا مما يقدمه مع الفريق، لأنني أعرف قدراته، فخور بوجوده كزميل، كما أنه صديق بالنسبة لي وأخ".

وتابع "سعيد جدا من أجل فالفيردي، وأنا متأكد أنه إذا استمر بهذا الأداء، فسيسجل العديد من الأهداف، كل ما عليه فعله هو التسديد بشكل مستمر في جميع المباريات".

وأتم "لن يكون الأمر سهلا أمام مانشستر سيتي، لكنني أثق في تلك الليالي من دوري أبطال أوروبا التي نحبها كثيرا، ستكون مواجهة رائعة".

وسجل أنطونيو روديجير وفيديريكو فالفيردي ودين هاوسن وأردا جولر أهداف ريال مدريد.

بينما أحرز مانويل أنخيل موران لاعب ريال مدريد هدف إلتشي بالخطأ في مرماه.

وتمكن جولر من تسجيل هدف رائع بعد تسديدة من قبل منتصف الملعب.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة 66 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني.

ويبتعد الميرينجي بفارق نقطة واحدة عن برشلونة المتصدر والذي سيلعب مباراة الجولة ذاتها أمام إشبيلية.

وتوقف رصيد إلتشي عند النقطة 26 في المركز الـ 17.

