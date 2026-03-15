الثاني تواليا دون استقبال أهداف.. يوفنتوس يفوز على أودينيزي

الأحد، 15 مارس 2026 - 00:52

كتب : FilGoal

جيريمي بوجا - يوفنتوس

فاز يوفنتوس على منافسه أودينيزي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 29 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل جيريمي بوجا هدف يوفنتوس الوحيد.

وللمباراة الثانية تواليا تمكن يوفنتوس من الحفاظ على شباكه دون استقبال أي هدف، إذ انتصر على بيزا في الجولة الماضية بأربعة أهداف.

وكان يوفنتوس قد استمر 8 مباريات متتالية في جميع المسابقات يستقبل هدفا واحدا على الأقل.

وأحرز بوجا الوافد في فترة الانتقالات الشتوية الماضية من نيس الهدف في الدقيقة 38 بعد تسديدة في المرمى الخالي عقب عرضية أرضية من كينان يلديز.

وأضاف فرانسيسكو كونسيساو الهدف الثاني ليوفنتوس في الدقيقة 71 لكن ألغاه الحكم بعد العودة للفيديو بداعي التسلل.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد يوفنتوس للنقطة 53 في المركز الرابع بشكل مؤقت في جدول ترتيب الكالتشيو.

ويلعب المتنافسان على المركز الرابع كومو وروما ضد بعضهما في الجولة ذاتها، وفي حال فوز أي فريقه منهما سيسترجع المركز الرابع مرة أخرى.

وسيضمن يوفنتوس المركز المؤهل لدوري أبطال أوروبا حال تعادل كومو مع روما.

وتوقف رصيد أودينيزي عند النقطة 36 في المركز الـ 11.

يوفنتوس الدوري الإيطالي أودينيزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/525233/الثاني-تواليا-دون-استقبال-أهداف-يوفنتوس-يفوز-على-أودينيزي