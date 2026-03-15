هدف من قبل منتصف الملعب يزين فوز ريال مدريد على إلتشي

الأحد، 15 مارس 2026 - 00:21

كتب : FilGoal

أردا جولر - ريال مدريد

حقق ريال مدريد فوزا كبيرا على إلتشي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 28 من الدوري الإسباني.

وسجل أنطونيو روديجير وفيديريكو فالفيردي ودين هاوسن وأردا جولر أهداف ريال مدريد.

بينما أحرز مانويل أنخيل موران لاعب ريال مدريد هدف إلتشي بالخطأ في مرماه.

وتمكن جولر من تسجيل هدف رائع بعد تسديدة من قبل منتصف الملعب.

وساهم فالفيردي في 21 هدفا خلال الموسم الحالي إذ سجل 9 أهداف وصنع 12 آخرين في جميع المسابقات، وبذلك ساهم فالفيردي في أكثر عدد من الأهداف في موسم واحد خلال مسيرته الكروية مع ريال مدريد.

وصنع دانييل يانييز لاعب ريال مدريد الذي يبلغ من العمر 18 عاما و351 يوما هدفا، وبذلك بات يانييز ثاني أصغر لاعب إسباني يصنع هدفا لريال مدريد في القرن الـ 21 منذ خافي جارسيا في 2004 إذ كان يبلغ 17 عاما و341 يوما.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة 66 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني.

ويبتعد الميرينجي بفارق نقطة واحدة عن برشلونة المتصدر والذي سيلعب مباراة الجولة ذاتها أمام إشبيلية.

وتوقف رصيد إلتشي عند النقطة 26 في المركز الـ 17.

وصف المباراة

دخل إلتشي المباراة بحماس وأهدر فرصة خطيرة في الدقيقة التاسعة بعد رأسية من أندري سيلفا ارتطمت في الشباك الخارجية.

وفي الدقيقة 39 افتتح روديجير النتيجة بعد تسديدة من اللمسة الأولى في الهواء.

وفي الدقيقة 45 أضاف فالفيردي الهدف الثاني بعد تسديدة مقوسة من خارج منطقة الجزاء.

وأهدر براهيم دياز انفرادا تاما بحارس إلتشي بعد تسديدة بعيدة عن المرمى في الدقيقة 48.

وأحرز هاوسن الهدف الثالث في الدقيقة 67 من رأسية متقنة.

وقلص مانويل أنخيل النتيجة بعد أن سجل في مرماه بالخطأ في الدقيقة 85.

واختتم جولر أهداف المباراة في الجقيقة 89 بعد تسديدة رائعة من قبل منتصف الملعب ليحصل فريقه على نقاط المباراة كاملة.

