كرة طائرة – الأهلي يهزم المقاولون ويواجه الزمالك في نهائي كأس مصر للسيدات

الأحد، 15 مارس 2026 - 00:16

كتب : FilGoal

ندى حمدي - سيدات الأهلي ضد الزمالك كرة طائرة

تأهل الأهلي إلى نهائي كأس مصر للكرة الطائرة للسيدات، وذلك بعد الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 3-0 في عدد الأشواط.

وتقام نهائيات بطولة كأس مصر للسيدات في صالة نادي الاتحاد السكندري.

وحسم الأهلي الأشواط لصالحه وجاءت نتائجها 25-19، و25-12، و25-13 لصالح الأحمر.

أخبار متعلقة:
وبذلك يتأهل الأهلي إلى نهائي كأس مصر لمواجهة الزمالك في النهائي، والذي وصل للنهائي بعد الفوز على دلفي.

ويقام النهائي مساء اليوم الأحد، في تمام العاشرة والنصف مساء.

بينما يلعب المقاولون العرب ضد دلفي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

جدير بالذكر أن الزمالك يحمل لقب كأس مصر من الموسم الماضي بعد الفوز على الأهلي في النهائي.

الأهلي الزمالك كرة طائرة سيدات كأس مصر للكرة الطائرة للسيدات
أخر الأخبار
الثاني تواليا دون استقبال أهداف.. يوفنتوس يفوز على أودينيزي 48 ثاتيه | الكرة الأوروبية
مدرب أوتوهو لـ في الجول: لدينا فرصة للتأهل أمام الزمالك.. وهذا اللاعب أعجبني 16 دقيقة | الكرة الإفريقية
هدف من قبل منتصف الملعب يزين فوز ريال مدريد على إلتشي 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة – الأهلي يهزم المقاولون ويواجه الزمالك في نهائي كأس مصر للسيدات 36 دقيقة | كرة طائرة
الكونفدرالية - الحسم في الجزائر.. بلوزداد يخطف تعادلا قاتلا أمام المصري 44 دقيقة | الكرة الإفريقية
الدوري يقترب من أرسنال.. مانشستر سيتي يتعثر من جديد بتعادل أمام وست هام 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
النصر يبتعد في صدارة الدوري السعودي.. والهلال يستغل تعثر أهلي جدة ساعة | سعودي في الجول
"لم أقصد التقليل من الزمالك العريق".. أقطاي عبد الله يعتذر لجماهير الأبيض ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش 2 الجدول كاملا بالمواعيد والملاعب.. قرعة نارية للمرحلة النهائية من الدوري المصري 2025-26 3 ماذا قالت الصحف عن ظهور حمزة عبد الكريم الأول مع برشلونة 4 الأهلي يعلن تفاصيل إصابة كريم فؤاد.. ودور الخبير الألماني
/articles/525230/كرة-طائرة-الأهلي-يهزم-المقاولون-ويواجه-الزمالك-في-نهائي-كأس-مصر-للسيدات