كرة طائرة – الأهلي يهزم المقاولون ويواجه الزمالك في نهائي كأس مصر للسيدات
الأحد، 15 مارس 2026 - 00:16
كتب : FilGoal
تأهل الأهلي إلى نهائي كأس مصر للكرة الطائرة للسيدات، وذلك بعد الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 3-0 في عدد الأشواط.
وتقام نهائيات بطولة كأس مصر للسيدات في صالة نادي الاتحاد السكندري.
وحسم الأهلي الأشواط لصالحه وجاءت نتائجها 25-19، و25-12، و25-13 لصالح الأحمر.
وبذلك يتأهل الأهلي إلى نهائي كأس مصر لمواجهة الزمالك في النهائي، والذي وصل للنهائي بعد الفوز على دلفي.
ويقام النهائي مساء اليوم الأحد، في تمام العاشرة والنصف مساء.
بينما يلعب المقاولون العرب ضد دلفي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
جدير بالذكر أن الزمالك يحمل لقب كأس مصر من الموسم الماضي بعد الفوز على الأهلي في النهائي.
نرشح لكم
