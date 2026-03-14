النصر يبتعد في صدارة الدوري السعودي.. والهلال يستغل تعثر أهلي جدة

السبت، 14 مارس 2026 - 23:47

كتب : FilGoal

بروزوفيتش - النصر

ابتعد النصر في صدارة الدوري السعودي وواصل الهلال مطاردته مستغلين تعثر أهلي جدة في الجولة 26 من الدوري السعودي.

وسقط الأهلي في فخ الخسارة بنتيجة 3-2 أمام القادسية في الثواني الأخيرة من عمر اللقاء.

في المقابل فاز النصر على الخليج بنتيجة 5-0 في غياب كريستيانو رونالدو، فيما تفوق الهلال على الفتح بنتيجة 1-0.

وتقدم النصر خارج أرضه بهدف عبد الله الحمدان في الدقيقة 30.

وفي الشوط الثاني أضاف أيمن يحيى الهدف الثاني في الدقيقة 54.

وسجل جواو فيليكس ثنائية في 6 دقائق في الدقيقتين 73 و79.

واختتم البرازيلي أنجيلو النتيجة بالهدف الخامس في الدقيقة 90+1.

وحقق النصر الفوز رقم 12 على التوالي له في الدوري السعودي ورفع رصيده لـ 67 نقطة.

وفي ملعب الفتح حقق الهلال الفوز الثالث تواليا في الدوري السعودي.

هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقة 48.

ورفع الهلال رصيده لـ 64 نقطة ارتقى بها للمركز الثاني بفارق نقطتين عن الأهلي الذي تراجع للمركز الثالث.

الهلال النصر الدوري السعودي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش 2 الجدول كاملا بالمواعيد والملاعب.. قرعة نارية للمرحلة النهائية من الدوري المصري 2025-26 3 ماذا قالت الصحف عن ظهور حمزة عبد الكريم الأول مع برشلونة 4 جوارديولا: هذه أكبر ميزة لـ مرموش.. وعليه أن يتحسن في شيئين
/articles/525227/النصر-يبتعد-في-صدارة-الدوري-السعودي-والهلال-يستغل-تعثر-أهلي-جدة