"لم أقصد التقليل من الزمالك العريق".. أقطاي عبد الله يعتذر لجماهير الأبيض

السبت، 14 مارس 2026 - 23:43

كتب : FilGoal

أقطاي عبد الله - إنبي ضد الزمالك

اعتذر أقطاي عبد الله لاعب إنبي لجماهير نادي الزمالك عما بدر منه خلال مباراة الفريقين.

أقطاي عبد الله

النادي : إنبي

وفاز إنبي على الزمالك بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى للدوري المصري.

وكتب أقطاي عبر حسابه على إنستجرام "أحب أوضح بكل احترام وتقدير أن أي تصرف صدر من خلال المباراة لم يكن أبدا بقصد الإساءة لجماهير الزمالك أو التقليل من قيمة نادي كبير وعريق بحجم الزمالك وتاريخه".

أخبار متعلقة:
وأضاف "هناك حماس في كرة القدم وضغط كبير داخل الملعب، وأحيانا يحدث سوء فهم لبعض اللحظات، لكن يظل الاحترام المتبادل بين اللاعبين والجماهير هو الأساس".

وأتم "لو كان أي تصرف مني قد تسبب في ضيق لفرد من جماهير الزمالك، فأنا أعتذر عنه بكل احترام، كل التقدير لجماهير الزمالك ولجمهور الكرة المصرية، أتمنى التوفيق للجميع فيما هو قادم".

وإليكم مواعيد مباريات الزمالك في مرحلة الحسم

الزمالك إنبي أقطاي عبد الله
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/525226/لم-أقصد-التقليل-من-الزمالك-العريق-أقطاي-عبد-الله-يعتذر-لجماهير-الأبيض