كرة طائرة – الزمالك يتأهل لنهائي كأس مصر للسيدات بالفوز على دلفي

السبت، 14 مارس 2026 - 23:32

كتب : FilGoal

فريق سيدات الزمالك - كرة طائرة

تأهل الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بنادي الزمالك إلى الدور النهائي لبطولة كأس مصر للكرة الطائرة للسيدات، والمقامة على صالة نادي الاتحاد السكندري.

وجاء تأهل الزمالك بعدما تخطى دلفي في مباراة نصف النهائي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، حيث جاءت نتائج الأشواط كالتالي:

الشوط الأول: 25-16 لصالح الزمالك

الشوط الثاني: 23-25 لصالح دلفي

الشوط الثالث: 25-14 لصالح الزمالك

الشوط الرابع: 25-23 لصالح الزمالك

وينتظر الزمالك في المباراة النهائية، الفائز من مواجهة النادي الأهلي ونظيره المقاولون العرب في نصف النهائي الآخر.

ومن المقرر أن يواجه دلفي الخاسر من لقاء الأهلي والمقاولون العرب في مباراة تحديد المركز الثالث في الثامنة والنصف مساء غدًا الأحد، على أن تُقام المباراة النهائية بين الزمالك والفريق الفائز في نصف النهائي الآخر في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً.

يُذكر أن نادي الزمالك هو حامل اللقب بعدما تُوج بالنسخة الأخيرة من كأس مصر، بعد فوزه في المباراة النهائية على الأهلي.

الزمالك كرة طائرة سيدات
