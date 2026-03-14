كرة يد – الأهلي يحسم قمة دوري السيدات بالفوز على الزمالك
السبت، 14 مارس 2026 - 23:01
كتب : FilGoal
فاز فريق كرة اليد للسيدات في الأهلي على الزمالك في قمة الدوري المصري بنتيجة 36-32.
وتغلب الأهلي على الزمالك في المباراة التي أقيمت في ملعب الفريق الأبيض.
وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بنتيجة 28-12، قبل أن يفوز الأحمر في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 12 من دوري عمومي السيدات.
ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري ويليه الشمس ثم سموحة في المركز الثالث والزمالك في المركز الرابع.
ولم تُلعب الجولة 11 من الدوري بعدما قرر الاتحاد المصري لكرة اليد تعديل موعدها لتقام يوم 5 أبريل المقبل.
وكان الأهلي توج مؤخرا بلقب بطولة السوبر المصري لكرة اليد للسيدات بعد الفوز على الشمس.
