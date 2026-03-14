مدير فني للمرة الأولى في مسيرته؟ تقرير: أشلي كول يستعد لتدريب تشيزينا

السبت، 14 مارس 2026 - 22:54

كتب : FilGoal

يستعد أشلي كول مساعد المدير الفني لمنتخب إنجلترا تحت 21 عاما لتدريب تشيزينا.

ويتواجد تشيزينا في دوري الدرجة الثانية الإيطالي.

وبحسب قناة سبورت إيطاليا، فإن أشلي كول يستعد للسفر إلى إيطاليا للاجتماع مع مسؤولي نادي تشيزينا والاتفاق على بنود عقده لتدريب الفريق.

وإذا تمت هذه الخطوة، ستكون للمرة الأولى يتولى الإنجليزي مهمة الرجل الأول في مسيرته التدريبية على مستوى الفريق الأول.

وتولى أشلي كول تدريب شباب تشيلسي من قبل.

ولن تكون المرة الأولى التي يعمل فيها أشلي كول في إيطاليا إذا درب تشيزينا، إذ لعب في صفوف روما من صيف 2014 حتى شتاء 2016.

ويمر تشيزينا بسلسلة نتائج سلبية، إذ لم يعرف طريق الفوز في المباريات الـ 7 الأخيرة.

وخسر تشيزينا 4 مباريات وتعادل في 3 آخرين.

ويحتل تشيزينا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي للدرجة الثانية برصيد 40 نقطة.

