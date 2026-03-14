جيوكيريس: شعرنا بالتوتر قبل التقدم.. ودومان صاحب شخصية كبيرة

السبت، 14 مارس 2026 - 22:56

كتب : FilGoal

جيوكيريس

كشف فيكتور جيوكيريس مهاجم أرسنال أن ماكس دومان لاعب أرسنال يمتلك شخصية كبيرة وأظهر أنه لاعب كبير أمام إيفرتون.

وحقق أرسنال انتصارا هاما أمام إيفرتون بنتيجة 2-0 في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي على ملعب الإمارات.

وقال جيوكيريس في تصريحات لشبكة سكاي سبورت: "ماكس دومان لاعب لا يصدق، يمكنك أن ترى كيف يلعب، فهو يبقى هادئا للغاية، وبدون خوف في كل مرة تصل إليه الكرة".

وواصل "عندما دخل ماكس إلى الملعب، أعتقد أنك شعرت بروح التعاون التي بيننا، نحن ندعمه كما ندعم كل لاعب في الفريق".

وأردف "أرتيتا قال لي بعض المعلومات، وتأكيدا على تنفيذ ما خططنا له قبل المباراة، قمنا بذلك وحاولنا تغيير مجرى المباراة، وتحقيق الفوز، حاولنا استغلال الفرص التي أتيحت لنا، وأعتقد أننا فعلنا ذلك".

وكشف "أعتقد أن التوتر قبل الهدف الأول أمرا طبيعيا عندما تكون النتيجة 0-0، ويتبقى بضع دقائق فقط، بالطبع نحن نحاول دائما الفوز بالمباريات ونعرف مدى أهمية هذا الانتصار، لقد رأيتم الأجواء بعد الأهداف، وهذا ما نحبه".

وأتم "كل فوز مهم، نحاول تقديم أفضل ما لدينا في مبارياتنا، ولا يمكننا التحكم في نتائج الفرق الأخرى، نحن في موقف جيد، وسنحاول الاستمتاع بهذا الفوز الآن".

وسجل فيكتور جيوكيريس وماكس دومان ثنائية أرسنال.

ووصل جيوكيريس للمساهمة رقم 18 مع أرسنال إذ سجل 16 هدفا وصنع هدفين آخرين.

وأحرز ماكس دومان هدفه الأول مع الفريق.

وأكد أرسنال بهذا الفوز انتصاره في الدور الأول أمام إيفرتون بهدف مقابل لا شيء.

ورفع أرسنال رصيده للنقطة 70 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وبفارق 10 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

وتجمد رصيد إيفرتون عند النقطة 47 في المركز الثامن وبفارق نقطة عن برينتفورد صاحب المركز السابع.

جيوكيريس: شعرنا بالتوتر قبل التقدم.. ودومان صاحب شخصية كبيرة 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
