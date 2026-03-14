بسبب الهجمات الإيرانية.. الأردن ينقل الدورة الرباعية الودية إلى تركيا

قرر الاتحاد الأردني لكرة القدم نقل الدورة الودية التي كان من المقرر أن تقام في الأردن إلى تركيا بسبب الأحداث الراهنة في الشرق الأوسط.

وبسبب الهجمات الإيرانية على دول الخليج والتي تعيق السفر من وإلى معظم الدول في الفترة الحالية، قرر الاتحاد الأردني نقل المباريات إلى تركيا.

ويشارك في الدورة الودية الرباعية كل من الأردن وكوستاريكا ونيجيريا وإيران.

وحتى الآن لم يحسم منتخب إيران موقفه من المشاركة في كأس العالم في أمريكا، بسبب الهجمات الأمريكية على إيران في الفترة الحالية.

ويستعد منتخب الأردن للمشاركة في كأس العالم ويقع في المجموعة العاشرة بجانب كل من الأرجنتين والجزائر والنمسا.

بينما يقع منتخب إيران مع مصر في المجموعة السابعة بجانب نيوزيلندا وبلجيكا.