انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (4)-(1) إلتشي

السبت، 14 مارس 2026 - 21:58

كتب : FilGoal

ريال مدريد - مانشستر سيتي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال مدريد أمام إلتشي في الجولة 28 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة، ويبتعد بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر.

بينما يأتي إلتشي في المركز الـ 17 برصيد 26 نقطة، ويبتعد بفارق نقطة واحدة عن مراكز الهبوط.

نهاية المباراة

ق 89: جووووووول أردا جولر بعد تسديدة من قبل منتصف الملعب.

ق 85: جوووووووول مانويل أنخيل بالخطأ في مرماه.

ق 67: جوووووووول بعد رأسية من دين هاوسن.

ق 48: براهيم دياز يهدر انفرادا تاما بحارس إلتشي بعد تسديدة بعيدة عن المرمى.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45: جووووووووووول فالفيردي بعد تسديدة مقوسة من خارج منطقة الجزاء.

ق 39: جووووووووول روديجير بعد تسديدة من اللمسة الأولى في الهواء.

ق 9: رأسية خطيرة من أندري سيلفا ترتطم في الشباك الخارجية.

انطلاق المباراة

