"نريد العدالة لا الامتيازات".. دكة فارغة وتصريحات نارية بعد طرد مدرب في الدوري التركي

أبدى سيلشوك إينان المدير الفني لـ كوجالي سبور التركي اعتراضه على قرار الحكم خلال مواجهة كونيا سبور في الدوري التركي بسحب لاعبيه وجهازه الفني من على مقاعد البدلاء إلى غرفة الملابس.

وخسر كوجالي سبور اللقاء في الدقائق الأخيرة الذي أقيم على ملعبه لحساب الجولة 26 من الدوري التركي لصالح كونيا سبور بنتيجة 2-1.

وتقدم كوجالي سبور بهدف سردار دورسون في الدقيقة 58، وتعادل بلاز كرامر في الدقيقة 86 لكونيا سبور.

وفي الدقيقة 90+2 احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح كونيا سبور وهو ما أثار استياء المدير الفني وجهازه المعاون.

واعترض سيلشوك إينان على قرار الحكم جيهان أيدوهن بطلبه من لاعبيه وجهازه الفني الدخول لغرفة الملابس اعتراضا على القرار، ما دفع الحكم لإشهار البطاقة الحمراء للمدير الفني.

📌 Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, son dakikalarda TÜMOSAN Konyaspor lehine verilen penaltı kararının ardından yedek kulübesini soyunma odasına gönderdi.#beINSPORTS #KOCvKNY pic.twitter.com/hGezZ8wYDt — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) March 14, 2026

وفي الدقيقة 90+4 سجل جاكسون موليكا هدف فوز كونيا سبور من ركلة جزاء معلنا خسارة أصحاب الأرض. وبعدها التقطت العدسات دكة أصحاب الأرض خالية.

أحمد أوجوز لاعب كوجالي سبور قال في تصريح نقلته صحيفة "فانتايك" التركية: "في المباراة الماضية لم تُحتسب لنا ركلة جزاء بنفس الطريقة أمام بشكتاش وهو ما حدث ضدنا اليوم، نحن الفريق الأكثر تعرضا للأخطاء التحكيمية هذا الموسم".

إينان عقب المباراة صب غضبه قائلا في تصريحات نقلتها "سبور أكس" التركية: "نحن فريق كبير ولا يجب إبعادنا بهذه الطريقة، لا أحد يعلم كيف حصلنا على بطاقة حمراء، حصلت عليها لأنني قلت للحكم: سيدي إنها ليست ركلة جزاء".

وأضاف "لا أحب هذا الحكم، وأريد قول ذلك مباشرة، وأعرف أنه يكرهني، وأريد قول ذلك للاتحاد نحن بشر ولدينا مشاعر، قلت هذا من قبل إن هذا الحكم يكرهني، الناس تختبر تلك المشاعر، ربما لا يحبني وأنا أتقبل هذا، وأطلب فقط ألا تجعلوه يدير مباريات فريقي، إذا تكرر الأمر مرة أخرى سأطلب من الإدارة ألا أتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة التي سيحدث فيها ذلك".

وتابع "هناك الكثير من الأخطاء منذ بداية الموسم التي أحبطتنا كثيرا، أريد فقط حقي، أبذل جهدا كبيرا، ولدي أحلام، لكن عندما يحدث ذلك فإن مجهودي يذهب سُدى، ولا أتقبل ذلك ولن أسمح به، وأي كان ما سيحدث سأدافع عن حقوق فريقي، لدينا ناس تعمل بكل قوة، كوجالي سبور فريق كبير جدا، وواحد من أفضل فرق الدوري، ولن نبقى صامتين".

وأتم "أحب وأدعم الحكام المحليين لكن هناك حكام وقحين، وأطلب من الاتحاد الانتباه لذلك، نفس الحكم أدار لنا آخر مباراتين على ملعبنا، وأتوقع تواجده في مباراتنا ضد باشاكشهير، وإذا حدث ذلك سأطلب من رئيس النادي بألا أتواجد على مقاعد البدلاء حينها، لا أقول إنني أطلب الحصول على أخطاء غير موجودة لصالحي، لكن عدد القرارات المتخذة ضدنا منذ البداية يقلقني، لا أريد البقاء صامتا، آمل ألا يحدث ذلك مجددا".

Teknik Direktörümüz Selçuk İnan'ın hakem hataları ile ilgili açıklamaları. pic.twitter.com/Wfa4EsgUxl — Kocaelispor (@Kocaelispor) March 14, 2026

جيهان إيدوهن حكم مباراة اليوم لكوجالي سبق أن أدار بالفعل مباراة الفريق ضد بشكتاش في الجولة 24 وانتهت بالخسارة 1-0 واليوم ضد كونيا سبور في الجولة 26.

الحكم البالغ 33 عاما أداء هذا الموسم 17 مباراة في الدوري التركي وأشهر 66 بطاقة صفراء و2 وحمراء واحتسب 5 ركلات جزاء، أثارت الأخيرة منها الجدل.

ومن جانبه أصدر النادي بيانا يحمل عنوان "نريد العدالة لا الامتيازات":

"نادي كوجالي سبور نادٍ حافظ على مكانته عبر تاريخه ليس فقط من خلال إنجازاته، بل أيضا من خلال شخصيته. حتى عندما هبط إلى دوريات الهواة، لم يغير اسمه، ولم يتخلَّ عن هويته، ولم يسمح لشعاره بالسقوط؛ إنه مجتمع عظيم، بدلا من التراجع أمام الصعوبات، استطاع دائما النهوض من جديد.

ومع ذلك، نشعر بالحزن لملاحظة أن العمل الجاد والإيمان ومشوارنا الدوري الذي طال انتظاره لهذا النادي العظيم طغت عليها قرارات مثيرة للجدل على أرض الملعب طوال الموسم، وهي قرارات لم تعد حوادث معزولة.

منذ بداية الموسم، تسببت العديد من قرارات الحكام ضد نادينا في مباريات الذهاب والإياب، والتي لم تغب عن أنظار الجمهور، في استياء خطير داخل مجتمعنا، وخلقت وضعا يقوض إحساسنا بالعدالة.

لا شك أن الأخطاء جزء لا يتجزأ من كرة القدم. ففي أي مجال يتضمن العنصر البشري، توجد اختلافات في التقدير واحتمالية الخطأ.

ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بقرارات جارية تؤثر بشكل مباشر على سير المباريات ونتائجها، لم يعد كافيا النظر إلى الأمر من منظور "الخطأ البشري" فقط.

لطالما أولينا الأولوية للمنطق السليم. وبصفتنا نادي كوجالي سبور، لم نكن طرفا في أي جدل أو توتر أو تلاعب بالأجندات.

لم نستخدم قط عوامل خارجة عن كرة القدم كذريعة. لطالما كان نهجنا الأساسي هو البقاء في الملعب، وخوض المعركة على أرض الملعب الخضراء، واستعادة ما هو حقنا من خلال العمل الجاد.

ومع ذلك، اليوم، نيابة عن مجتمع كوجالي سبور بأكمله، نود أن نصرح بوضوح وبشكل قاطع بما يلي:

ليس صمت كوجالي سبور ضعفا، ولا صبره عجزا. لا ينبغي لأحد أن يُسيء فهم كرامة كوجالي سبور. لم يُؤسس هذا النادي بسهولة، ولم يُحمل شعاره بسهولة. تغلبت هذه المدينة، وهذه القاعدة الجماهيرية، وهذا المجتمع على العديد من العقبات، وتجاوزت العديد من المستحيلات، وتركت وراءها العديد من الصعوبات بالإيمان والصمود.

اليوم، بفضل مدرجاتنا المكتظة، وحماسها، وثقافة الانتماء، وقاعدة جماهيرها الكبيرة التي تُسمع صوتها حتى خارج أرضها، يقدم نادي كوجالي سبور مساهمة ملموسة ليس فقط لناديه الخاص ولكن أيضا للقيمة التنافسية، ومتعة المشاهدين، وقوة العلامة التجارية لكرة القدم التركية.

لذا، لا يُتوقع منا بعد الآن أن نصمت بينما تُقوَّض جهود كوجالي سبور، ممثل ثقافة كرة قدم أصيلة وعميقة الجذور، بقرارات مثيرة للجدل على أرض الملعب. نحن لا نطالب بامتيازات خاصة لأحد، ولا نطالب بها لأنفسنا أيضا. مطلبنا الوحيد هو المساواة والعدالة وحماية الجهود المبذولة على أرض الملعب. لن تصمت هذه المدينة، ولن ينسى هؤلاء المشجعون، وسيدافع هذا الشعار عن حقوقه حتى النهاية. حقوق كوجالي سبور ليست بلا حماة".

ويحتل كوجالي سبور المركز السابع في ترتيب الدوري التركي برصيد 33 نقطة بعدما عاد مجددا وسط الكبار هذا الموسم عقب حصده لقب دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي.