مباراة الدقائق الأخيرة.. أرسنال يخطف الفوز أمام إيفرتون بثنائية

السبت، 14 مارس 2026 - 21:52

كتب : FilGoal

أرسنال

خطف أرسنال الفوز أمام إيفرتون بنتيجة 2-0، وذلك في إطار الجولة 30 من الدوري الإنجليزي على ملعب الإمارات.

وسجل فيكتور جيوكيريس وماكس دومان ثنائية أرسنال.

ووصل جيوكيريس للمساهمة رقم 18 مع أرسنال إذ سجل 16 هدفا وصنع هدفين آخرين.

أخبار متعلقة:
وأحرز ماكس دومان هدفه الأول مع الفريق.

وأكد أرسنال بهذا الفوز انتصاره في الدور الأول أمام إيفرتون بهدف مقابل لا شيء.

ورفع أرسنال رصيده للنقطة 70 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وبفارق 10 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

وسيواجه مانشستر سيتي خصمه وستهام بعد قليل.

وتجمد رصيد إيفرتون عند النقطة 47 في المركز الثامن وبفارق نقطة عن برينتفورد صاحب المركز السابع.

وصف المباراة

بدأت المباراة بسيطرة متبادلة بين الطرفين، قبل أن يسدد بوكايو ساكا لاعب أرسنال كرة برأسه في الدقيقة 12، لكن جوردان بيكفورد حارس إيفرتون تصدى لها ومنع الهدف الأول.

وأنقذ القائم مرمى أرسنال من الهدف الأول بعد تسديدة مميزة من دوايت ماكنيل بعد 17 دقيقة من انطلاق الشوط الأول.

وبعد مرور خمس دقائق على بداية الشوط الثاني أنقذ دافيد رايا حارس مرمى أرسنال مرمى فريقه بالتصدي لكرة ديوسبيري هال.

وعند الدقيقة 61 أنقذ بيكفورد مرمى فريقه من تسديدة رائعة لـ بوكايو ساكا ليحافظ على نظافة شباكه.

وسدد إيبيريتشي إيزي كرة مقوسة في الدقيقة 64 لكنها مرت بجوار القائم.

وقبل نهاية المباراة بربع ساعة سدد إيزي كرة مميزة من جديد لكن بيكفورد تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي سجل جيوكيريس هدف أرسنال الوحيد بعد تكملة للكرة القادمة من بييرو هينكابي.

وعند الدقيقة 90+7 أحرز ماكس دومان هدف أرسنال الثاني ليؤكد انتصار أرسنال بالمباراة أمام إيفرتون.

أرسنال إيفرتون
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/525214/مباراة-الدقائق-الأخيرة-أرسنال-يخطف-الفوز-أمام-إيفرتون-بثنائية