الثالث تواليا وأكثر هدافين في أوروبا.. نابولي يقلب تأخره إلى فوز على ليتشي

السبت، 14 مارس 2026 - 21:24

كتب : FilGoal

ماتيو بوليتانو - نابولي

واصل نابولي سلسلة تحقيقه للانتصارات بالفوز على ليتشي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 29 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل جميل سيبيرت هدف ليتشي، بينما أحرز راسموس هويلوند وماتيو بوليتانو ثنائية نابولي.

وللمباراة الثالثة على التوالي يتمكن نابولي من تحقيق الفوز، وذلك بعد الانتصار على هيلاس فيرونا وتورينو وليتشي بالترتيب.

وحقق نابولي الفوز في هذه السلسلة بنفس النتيجة 2-1.

وبتسجيل ماتيو بوليتانو هدفا لنابولي، أصبح نابولي أكثر فريق يمتلك أكثر عدد من الهدافين في الدوريات الـ 5 الكبرى خلال الموسم الحالي بـ 19 لاعبا.

وافتتح سيبيرت النتيجة مبكرا في الدقيقة الثالثة من رأسية.

وتعادل هويلوند في الدقيقة 46 بعد عرضية أرضية من بوليتانو سددها اللاعب الدنماركي في المرمى بسهولة.

وفي الدقيقة 67 تقدم بوليتانو بعد تسديدة رائعة من اللمسة الأولى في الهواء.

وسقط لاميك باندا لاعب ليتشي دون أن أي تدخل وبطريقة أثارت قلق الجميع وتم نقله بسيارة الإسعاف لتلقي العلاج في الدقيقة 87.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد نابولي للنقطة 59 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

بينما تجمد رصيد ليتشي عند النقطة 27 في المركز الـ 16.

نابولي ليتشي الدوري الإيطالي
التعليقات
/articles/525211/الثالث-تواليا-وأكثر-هدافين-في-أوروبا-نابولي-يقلب-تأخره-إلى-فوز-على-ليتشي