عبد الواحد السيد لـ في الجول: نطالب بتحكيم دولي لـ وي في باقي مباريات الموسم

السبت، 14 مارس 2026 - 21:04

كتب : رضا السنباطي

عبد الواحد السيد - الزمالك

طالب عبد الواحد السيد المدير الرياضي لنادي وي بتعيين حكام دوليين لإدارة مباريات فريقه المتبقية في دوري المحترفين، وذلك بعد التعادل مع الترسانة.

وتعادل وي مع الترسانة بهدفين لكل فريق في الجولة 26 من دوري المحترفين.

وقال عبد الواحد السيد لـFilGoal.com: "تعادلنا مع الترسانة بهدفين لكل فريق، لكننا تعرضنا للظم بعد طرد عاشور شيكا من خطأ لم يرتكبه".

وأضاف "اللاعب حصل على بطاقة صفراء ثم ارتكب أحد لاعبينا مخالفة، فأشهر له الحكم البطاقة الصفراء الثانية وطرده، لنلعب أكثر من 30 دقيقة منقوصين والنتيجة كانت التعادل بهدف لمثله".

وأكمل "الترسانة سجل الهدف الثاني ثم تعادلنا، ولدينا مقطع فيديو يثبت خطأ الحكم إسلام القماش، وأن شيكا لم يرتكب أي خطأ".

وأتم تصريحاته "نطالب بإسناد مباريات الفريق لحكام دوليين في الجولات الثماني المتبقية نظرا لشدة المنافسة على التأهل للدوري الممتاز وتقارب النقاط".

عبد الواحد السيد دوري المحترفين وي
أخر الأخبار
