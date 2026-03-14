بأقدام مولينا.. أتلتيكو مدريد يحقق انتصارا ثمينا أمام خيتافي

حقق فريق أتلتيكو مدريد انتصارا ثمينا أمام خيتافي بنتيجة 1-0 في إطار الجولة 28 من الدوري الإسباني.

وسجل هدف أتلتيكو مدريد الوحيد ناهويل مولينا، ليكرر أتلتيكو مدريد نتيجة الدور الأول بين الفريقين.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده عند النقطة 57 في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإسباني وبفارق 6 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، وتجمد رصيد خيتافي عند النقطة 35 نقطة في المركز التاسع وبفارق الأهداف عن ريال سوسيداد صاحب المركز الثامن.

وسجل مولينا هدف أتلتيكو مدريد مبكرا في الدقيقة 8 من تسديدة مقوسة سكنت شباك خيتافي.

⚽ تسديدة مباغتة من خارج منطقة الجزاء! ناهويل مولينا يطلق تسديدة قوية تسكن شباك خيتافي 🎯🔥#الدوري_الاسباني #اتليتيكو_مدريد_خيتافي pic.twitter.com/U3yKSv0xvL — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 14, 2026

وتعرض عبقار عبد الكبير لبطاقة حمراء في الدقيقة 55 بعد حركة غير أخلاقية قام بها مع ألكسندر سورلوث لاعب أتلتيكو مدريد.

وأصبح خوان موسو حارس مرمى أتلتيكو مدريد أول حارس يحافظ على نظافة شباكه في مبارياته الأربعة الأولى في الدوري الإسباني بتصديه لـ6 تسديدات من أصل 6 على المرمى.

ليحقق أتلتيكو مدريد انتصارا ثمينا في الدوري الإسباني ويتجرع خيتافي لهزيمته رقم 13 في الموسم الحالي، ويواصل أتلتيكو مطاردة ريال مدريد على وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني.