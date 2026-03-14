بأقدام مولينا.. أتلتيكو مدريد يحقق انتصارا ثمينا أمام خيتافي

السبت، 14 مارس 2026 - 20:49

كتب : FilGoal

أتلتيكو+مدريد

حقق فريق أتلتيكو مدريد انتصارا ثمينا أمام خيتافي بنتيجة 1-0 في إطار الجولة 28 من الدوري الإسباني.

وسجل هدف أتلتيكو مدريد الوحيد ناهويل مولينا، ليكرر أتلتيكو مدريد نتيجة الدور الأول بين الفريقين.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده عند النقطة 57 في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإسباني وبفارق 6 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، وتجمد رصيد خيتافي عند النقطة 35 نقطة في المركز التاسع وبفارق الأهداف عن ريال سوسيداد صاحب المركز الثامن.

أخبار متعلقة:
استبداله بعد 17 دقيقة.. حارس توتنام يرتكب خطأين قاتلين أمام أتلتيكو مدريد جوان جارسيا: الانتخابات لا تؤثر علينا.. وتعلمنا من مواجهة أتلتيكو مدريد النادي الأكثر ارتباطا بالسينما.. ذا أثلتيك: أتلتيكو مدريد يروج لفيلم مقتبس من "بيكي بلايندرز" بروفه لنهائي كأس إسبانيا.. أتلتيكو مدريد يحقق انتصارا ثمينا أمام ريال سوسيداد

وسجل مولينا هدف أتلتيكو مدريد مبكرا في الدقيقة 8 من تسديدة مقوسة سكنت شباك خيتافي.

وتعرض عبقار عبد الكبير لبطاقة حمراء في الدقيقة 55 بعد حركة غير أخلاقية قام بها مع ألكسندر سورلوث لاعب أتلتيكو مدريد.

وأصبح خوان موسو حارس مرمى أتلتيكو مدريد أول حارس يحافظ على نظافة شباكه في مبارياته الأربعة الأولى في الدوري الإسباني بتصديه لـ6 تسديدات من أصل 6 على المرمى.

ليحقق أتلتيكو مدريد انتصارا ثمينا في الدوري الإسباني ويتجرع خيتافي لهزيمته رقم 13 في الموسم الحالي، ويواصل أتلتيكو مطاردة ريال مدريد على وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني.

أتلتكو مدريد خيتافي الدوري الإسباني
نرشح لكم
مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (0)-(0) إلتشي.. رأسية خطيرة مباراة الدقائق الأخيرة.. أرسنال يخطف الفوز أمام إيفرتون بثنائية "نريد العدالة لا الامتيازات".. دكة فارغة وتصريحات نارية بعد طرد مدرب في الدوري التركي مباشر الدوري الإنجليزي - وست هام (0)-(0) مانشستر سيتي.. انطلاق المباراة النتائج السلبية مستمرة.. تشيلسي يخسر من نيوكاسل ومينح ليفربول فرصة للتقدم الثالث تواليا وأكثر هدافين في أوروبا.. نابولي يقلب تأخره إلى فوز على ليتشي تشكيل مانشستر سيتي – مرموش يقود الهجوم بجانب هالاند أمام وست هام تشكيل ريال مدريد - فينيسيوس ودياز في الهجوم أمام إلتشي
أخر الأخبار
بسبب الهجمات الإيرانية.. الأردن ينقل الدورة الرباعية الودية إلى تركيا 18 دقيقة | الوطن العربي
مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (0)-(0) إلتشي.. رأسية خطيرة 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الكونفدرالية - المصري (0)-(0) بلوزداد.. بداية اللقاء 26 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباراة الدقائق الأخيرة.. أرسنال يخطف الفوز أمام إيفرتون بثنائية 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
"نريد العدالة لا الامتيازات".. دكة فارغة وتصريحات نارية بعد طرد مدرب في الدوري التركي 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإنجليزي - وست هام (0)-(0) مانشستر سيتي.. انطلاق المباراة 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
النتائج السلبية مستمرة.. تشيلسي يخسر من نيوكاسل ومينح ليفربول فرصة للتقدم 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الثالث تواليا وأكثر هدافين في أوروبا.. نابولي يقلب تأخره إلى فوز على ليتشي 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش 2 الجدول كاملا بالمواعيد والملاعب.. قرعة نارية للمرحلة النهائية من الدوري المصري 2025-26 3 ماذا قالت الصحف عن ظهور حمزة عبد الكريم الأول مع برشلونة 4 الأهلي يعلن تفاصيل إصابة كريم فؤاد.. ودور الخبير الألماني
/articles/525207/بأقدام-مولينا-أتلتيكو-مدريد-يحقق-انتصارا-ثمينا-أمام-خيتافي