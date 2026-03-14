دوري المحترفين - بلدية المحلة يقبل استقالة أبو جريشة بعد مباراتين

أعلن نادي بلدية المحلة قبول استقالة محمد محسن أبو جريشة من قيادة الفريق.

جاء ذلك بعد توليه مهمة تدريب الفريق خلال مباراتين فقط في دوري المحترفين.

وتعرض الفريق خلال المباراتين للخسارة من السكة الحديد ولافيينا.

وتراجع ترتيب الفريق ليحتل المركز الـ 17 قبل الأخير برصيد 22.

ويهبط آخر فريقين لدوري الدرجة الثانية (ب) بنهاية الموسم.

ويعد أبو جريشة خامس مدرب يقود بلدية المحلة الموسم الحالي بعد كل من حسام عبد العال وأحمد عبد الرؤوف وعمرو أنور وعلاء نوح.

وتتبقى 8 جولات على نهاية الموسم الجاري من دوري المحترفين.

ويستعد البلدية للقاء مسار ثالث الترتيب في الجولة 27 يوم 26 مارس الجاري.