دوري المحترفين - بلدية المحلة يقبل استقالة أبو جريشة بعد مباراتين

السبت، 14 مارس 2026 - 20:44

كتب : رضا السنباطي

محمد محسن أبو جريشة

أعلن نادي بلدية المحلة قبول استقالة محمد محسن أبو جريشة من قيادة الفريق.

جاء ذلك بعد توليه مهمة تدريب الفريق خلال مباراتين فقط في دوري المحترفين.

وتعرض الفريق خلال المباراتين للخسارة من السكة الحديد ولافيينا.

أخبار متعلقة:
كرة يد - الأهلي ينتصر على الزمالك في دوري المحترفين ويبتعد في الصدارة دوري المحترفين - تعادل المنصورة وخسارة أسوان في الجولة 26 مواعيد مباريات الخميس 12 مارس 2026.. قرعة الدوري المصري وثمانية محترفين كرة طائرة - الأهلي والزمالك ينتصران في افتتاح المرحلة الترتيبية لدوري المحترفين

وتراجع ترتيب الفريق ليحتل المركز الـ 17 قبل الأخير برصيد 22.

ويهبط آخر فريقين لدوري الدرجة الثانية (ب) بنهاية الموسم.

ويعد أبو جريشة خامس مدرب يقود بلدية المحلة الموسم الحالي بعد كل من حسام عبد العال وأحمد عبد الرؤوف وعمرو أنور وعلاء نوح.

وتتبقى 8 جولات على نهاية الموسم الجاري من دوري المحترفين.

ويستعد البلدية للقاء مسار ثالث الترتيب في الجولة 27 يوم 26 مارس الجاري.

نرشح لكم
عبد الواحد السيد لـ في الجول: نطالب بتحكيم دولي لـ وي في باقي مباريات الموسم دوري المحترفين - تعادل المنصورة وخسارة أسوان في الجولة 26 طارق السيد مدربا لـ تليفونات بني سويف بعد عقوبة خسارة 5 مباريات.. مدرب سمنود يكشف لـ في الجول تفاصيل أزمة قيد لاعبه دوري المحترفين – القناة يقترب أكثر من الكبار.. وإغماء بعد الاحتفال بهدف بروكسي دوري المحترفين - تعادل بترول أسيوط وخسارة الترسانة.. ووي يشعل صراع الصعود القسم الثاني - احتساب نادي سمنود مهزوما في 5 مباريات بني عبيد لـ في الجول: نطالب الزمالك بحق رعاية نبيل عماد
أخر الأخبار
جيوكيريس: شعرنا بالتوتر قبل التقدم.. ودومان صاحب شخصية كبيرة دقيقة | الكرة الأوروبية
مدير فني للمرة الأولى في مسيرته؟ تقرير: أشلي كول يستعد لتدريب تشيزينا 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
روسينيور: لا أفهم لماذا لم يحتسب الفيديو ركلة جزاء لنا ضد نيوكاسل 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد احتساب هدف أتالانتا.. كيفو: اللعنة على الحكم 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
بسبب الهجمات الإيرانية.. الأردن ينقل الدورة الرباعية الودية إلى تركيا 58 دقيقة | الوطن العربي
استراحة الدوري الإسباني - ريال مدريد (2)-(0) إلتشي.. نهاية الشوط الأول 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
استراحة الكونفدرالية - المصري (0)-(0) بلوزداد.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة الإفريقية
مباراة الدقائق الأخيرة.. أرسنال يخطف الفوز أمام إيفرتون بثنائية ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر مشاهدة
1 ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش 2 الجدول كاملا بالمواعيد والملاعب.. قرعة نارية للمرحلة النهائية من الدوري المصري 2025-26 3 ماذا قالت الصحف عن ظهور حمزة عبد الكريم الأول مع برشلونة 4 الأهلي يعلن تفاصيل إصابة كريم فؤاد.. ودور الخبير الألماني
