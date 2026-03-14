تشكيل ريال مدريد - فينيسيوس ودياز في الهجوم أمام إلتشي

أعلن ألفارو أربيلوا المدير الفني لريال مدريد تشكيل فريقه أمام إلتشي.

ويواجه ريال مدريد خصمه إلتشي في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 26 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويلعب فينيسيوس جونيور وبراهيم دياز كثنائي في الهجوم.

ويواصل الشاب تياجو بيتارش في المشاركة بشكل أساسي مع ريال مدريد.

وجاء التشكيل كالتالي:

الحارس: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كارباخال – أنطونيو روديجير – دين هاوسن – فران جارسيا

الوسط: فيديريكو فالفيردي – تياجو بيتارش – أوريلين تشواميني – إدواردو كامافينجا

الهجوم: براهيم دياز – فينيسيوس جونيور

ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة، ويبتعد بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر.

بينما يأتي إلتشي في المركز الـ 17 برصيد 26 نقطة، ويبتعد بفارق نقطة واحدة عن مراكز الهبوط.