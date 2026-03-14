بعد التعافي من الإصابة.. جافي جاهز للمشاركة ضد إشبيلية

السبت، 14 مارس 2026 - 20:10

كتب : FilGoal

جافي

تلقى بابلو جافي لاعب برشلونة التصريح الطبي صباح اليوم السبت قبل مواجهة إشبيلية في الجولة 28 من الدوري الإسباني.

ويستعد برشلونة لمواجهة إشبيلية في الجولة 28 على ملعب الكامب نو غدا الأحد.

وذكر نادي برشلونة في بيانه الرسمي أن جافي أصبح جاهزا للعودة والمشاركة مع الفريق أمام إشبيلية في الدوري الإسباني بعد عودته من الإصابة الطويلة التي لحقت به مع بداية الموسم الجاري.

وخضع لاعب الوسط الإسباني لعميلة جراحية في سبتمبر الماضي للتخلص من إصابة التمزق في غضروف الركبة اليمنى.

وغاب جافي عن برشلونة في فترة تراوحت بين 4 لـ 5 شهور بسبب الإصابة التي لحقت به.

وشارك جافي مع برشلونة الموسم الحالي في مباراتين وساهم في صناعة هدف واحد.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 67 نقطة وبفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

جافي برشلونة
بعد التعافي من الإصابة.. جافي جاهز للمشاركة ضد إشبيلية 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
