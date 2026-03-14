مؤتمر فليك: جافي قد يشارك ضد إشبيلية.. ونتمنى عودة دي يونج عقب التوقف الدولي

السبت، 14 مارس 2026 - 19:55

كتب : FilGoal

هانز فليك - برشلونة

كشف هانز فليك مدرب برشلونة عن استعداد جافي للمشاركة ضد إشبيلية.

ويستعد برشلونة لمواجهة جافي غدا الأحد على ملعب كامب نو بالجولة 29 من الدوري الإسباني.

وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لدينا 3 مباريات هذا الأسبوع وبالنسبة إلينا هذا أسبوع مهم، هدفنا أن نفوز بكل المباريات التي سنلعبها على أرضنا، لن يكون ذلك سهلا لأننا نعلم مدى قوة إشبيلية وأظهروا ذلك في الذهاب، وفي النهاية يجب أن نلعب بثقة".

أخبار متعلقة:
وواصل: "تصويت اللاعبين في الانتخابات؟ تركيزنا كامل على المباراة 100% ثم بعد ذلك سنرى ما قد يحصل".

وكشف: "جافي متاح للعب وأنا سعيد لذلك ومن الممكن أن يلعب بضع دقائق وهذا جيد، يمكنك رؤية ديناميكيته وأنا سعيد بذلك، لكن علينا أن نعتني به وسنرى ما سيحصل".

وأكمل: "جافي في الطريق الصحيح، ويعلم أن علينا أن نمضي خطوة بخطوة، لقد عانى من إصابة خطيرة والطريق لم يكن سهلا، ونعلم أنه لا يزال عليه أن يلعب لسنوات وعلينا أن نعتني به".

وتابع: "أرقام ليفاندوفسكي وتوريس؟ هذه أمور تحصل، أعتقد أن هذه هي اللحظة المناسبة للعودة، ومما رأيته خلال التدريبات أعتقد أننا في الطريق الصحيح".

وشدد: "كل لاعب في الفريق يمكنه اللعب غدا، تشافي إسبارت يتدرب معنا منذ أشهر، ثم أصيب وما رأيته منه الآن كان رائعا وقد عاد وهو يمنحنا خيارا إضافيا، وهذا مهم نظرا لإصابة بالدي وكوندي وهو يقدم لنا خيارا جيدا".

وأردف: "أحيانا خسارة مثل خسارة أتلتيكو مدريد تكون درسا قاسيا لكننا نتعلم منه، في النهاية علينا أن نرى الـ11 مباراة الأخيرة التي لعبناها بواقع مباراة كل 4 أيام، كما قلت سابقا، الخيارات للمداورة محدودة للغاية خاصة في بعض المراكز، هناك لاعبون عائدون من الإصابات ويحتاجون لأكثر من مباراة للعودة لمستواهم".

وأضاف: "نتمنى أن يعود فرينكي دي يونج بعد التوقف الدولي، كل شيء يمضي بخير وأعتقد أنه سيعود بالفعل بعد التوقف".

وأتم: "إيريك لم يلعب ضد أتلتيكو مدريد وضد نيوكاسل، بالنسبة لي جيرارد مارتن تطور كثيرا، وهذا جميل رؤيته، مع سلوكياته وعقليته في المستوى الذي يلعب فيه، إنه مركز كثيرا على المباراة واليوم رأيته في التدريبات وكنت سعيدا به، كوبارسي كذلك بسن 19 يؤدي جيدا وأنا فخور بهما الاثنان".

برشلونة الدوري الإسباني هانز فليك
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
/articles/525203/مؤتمر-فليك-جافي-قد-يشارك-ضد-إشبيلية-ونتمنى-عودة-دي-يونج-عقب-التوقف-الدولي