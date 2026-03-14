منتخب مصر للشباب يخوض وديتين ضد الجزائر خلال معسكر مارس

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، خوض منتخب مصر للشباب لمباراتين وديتين خلال معسكر شهر مارس الحالي.

ويخوض منتخب مصر للشباب مواليد 2007 معسكرا مغلقا خلال الفترة ما بين 22 إلى 30 مارس.

ويخوض منتخب الشباب وجيتين ضد الجزائر في يومي 27 و30 مارس بهدف زيادة الاحتكاك الدولي وتطوير الأداء الجماعي للفريق.

ويقود وائل رياض تدريب منتخب مصر للشباب حاليا.

ويستعد منتخب الشباب لخوض التصفيات القارية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2027.

ولعب منتخب الشباب خلال معسكره مباراتين وديتين في شهر يناير الماضي، نجح في الفوز خلالهما.

المباراة الأولى فاز منتخب الشباب أمام فريق بوروسيا مصر بثلاثية نظيفة، فيما حقق الفوز في الثانية على فريق جي بنتيجة 2-1.