رغم طرد لويس دياز ونيكولاس جاكسون.. بايرن ميونيخ يتعادل مع باير ليفركوزن

تعادل بايرن ميونيخ مع باير ليفركوزن بهدف لكل فريق في مباراة أُقيمت على ملعب باي أرينا بالجولة 26 من الدوري الألماني.

وارتفع رصيد بايرن إلى النقطة 67 في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني بفارق 9 نقاط عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني، كما ارتفع رصيد ليفركوزن إلى النقطة 45 في المركز السادس.

تقدم ليفركوزن بالهدف الأول في الدقيقة السادسة من عمر المباراة عن طريق أليكس جارسيا مستغلا تمريرة من باتريك شيك.

وشهدت الدقيقة 42 طرد نيكولاس جاكسون لاعب بايرن ميونيخ بعد تدخل قوي ضد لاعب ليفركوزن.

وسجل بايرن ميونيخ هدفين متتاليين في الشوط الثاني عن طريق كيم مين جاي وهاري كين، ولكن أُلغي الهدفان بعد العودة لتقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 69 تعادل لويس دياز بهدف احتُسب تلك المرة لبايرن ميونيخ.

وشهدت الدقيقة 84 طردا جديدا ضمن صفوف بايرن ميونيخ، تلك المرة من نصيب لويس دياز ببطاقة صفراء ثانية.

وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق على الرغم من محاولات باير ليفركوزن لتسجيل الهدف الثاني.

وسيلعب بايرن ميونيخ مباراته المقبلة في الدوري ضد يونيون برلين يوم السبت 21 مارس، بينما يلتقي ليفركوزن مع هايدنهايم في نفس اليوم.