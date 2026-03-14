رغم طرد لويس دياز ونيكولاس جاكسون.. بايرن ميونيخ يتعادل مع باير ليفركوزن

السبت، 14 مارس 2026 - 19:02

كتب : FilGoal

جمال موسيالا - بايرن ميونيخ

تعادل بايرن ميونيخ مع باير ليفركوزن بهدف لكل فريق في مباراة أُقيمت على ملعب باي أرينا بالجولة 26 من الدوري الألماني.

وارتفع رصيد بايرن إلى النقطة 67 في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني بفارق 9 نقاط عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني، كما ارتفع رصيد ليفركوزن إلى النقطة 45 في المركز السادس.

تقدم ليفركوزن بالهدف الأول في الدقيقة السادسة من عمر المباراة عن طريق أليكس جارسيا مستغلا تمريرة من باتريك شيك.

أخبار متعلقة:
ديفيز وموسيالا وأوربيج.. بايرن ميونيخ يكشف تفاصيل إصابة ثلاثي الفريق بايرن يواجه أزمة حراسة أمام ليفركوزن بايرن يستعيد ألفونسو ديفيز قبل لقاء أتالانتا بايرن يعلن إصابة نوير.. وتقرير يكشف موقفه من مواجهة أتالانتا

وشهدت الدقيقة 42 طرد نيكولاس جاكسون لاعب بايرن ميونيخ بعد تدخل قوي ضد لاعب ليفركوزن.

وسجل بايرن ميونيخ هدفين متتاليين في الشوط الثاني عن طريق كيم مين جاي وهاري كين، ولكن أُلغي الهدفان بعد العودة لتقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 69 تعادل لويس دياز بهدف احتُسب تلك المرة لبايرن ميونيخ.

وشهدت الدقيقة 84 طردا جديدا ضمن صفوف بايرن ميونيخ، تلك المرة من نصيب لويس دياز ببطاقة صفراء ثانية.

وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق على الرغم من محاولات باير ليفركوزن لتسجيل الهدف الثاني.

وسيلعب بايرن ميونيخ مباراته المقبلة في الدوري ضد يونيون برلين يوم السبت 21 مارس، بينما يلتقي ليفركوزن مع هايدنهايم في نفس اليوم.

نرشح لكم
بعد التعافي من الإصابة.. جافي جاهز للمشاركة ضد إشبيلية بلا فوز للمباراة الثانية.. إنتر يتعادل مع أتالانتا كوبارسي: علينا التركيز أمام نيوكاسل قبل التفكير في مواجهة أتلتيكو سوبوسلاي:أتحمل مسؤولية أكبر مقارنة بالموسمين الماضيين في ليفربول نابولي: لم نتفاوض مع ماكتوميناي لتجديد عقده أرتيتا: بن وايت جاهز لمباراة إيفرتون.. وأوديجارد وتروسارد ينتظران التصريح الطبي ألميدا: هناك حروب ونحن نتحدث عن مباراة.. وكرة القدم علاج للكثير من الناس فابريجاس: مانشستر سيتي لا يبني اللعب دائما من الخلف
أخر الأخبار
بعد التعافي من الإصابة.. جافي جاهز للمشاركة ضد إشبيلية 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر فليك: جافي قد يشارك ضد إشبيلية.. ونتمنى عودة دي يونج عقب التوقف الدولي 31 دقيقة | الدوري الإسباني
استراحة الدوري الإنجليزي - أرسنال (0)-(0) إيفرتون.. ساعة | الدوري الإنجليزي
منتخب مصر للشباب يخوض وديتين ضد الجزائر خلال معسكر مارس ساعة | منتخب مصر
رغم طرد لويس دياز ونيكولاس جاكسون.. بايرن ميونيخ يتعادل مع باير ليفركوزن ساعة | الكرة الأوروبية
بلا فوز للمباراة الثانية.. إنتر يتعادل مع أتالانتا ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل أرسنال - مادويكي وهافيرتز يقودان الهجوم ضد إيفرتون 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
استخدم الشرط الجزائي.. موكوينا يرحل عن تدريب مولودية الجزائر 2 ساعة | الوطن العربي
