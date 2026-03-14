استخدم الشرط الجزائي.. موكوينا يرحل عن تدريب مولودية الجزائر

أعلن نادي مولودية الجزائر رحيل مدربه رولاني موكوينا عن تدريب الفريق.

وأشار النادي إلى أن موكوينا قد فعل الشرط الجزائي في عقده مع الفريق والبالغ راتب شهرين من أجل الرحيل.

وجاء القرار بعد اجتماع جمع المدرب بإدارة النادي عبر خلاله عن قناعته بإنهاء تجربته مع الفريق بعد مسيرة دامت 8 أشهر.

وخلال تواجده مع الفريق قاد موكوينا مولودية الجزائر للتتويج بكأس السوبر الجزائري.

ويأتي رحيل موكوينا في ظل أخبار تربطه بالانضمام لنادي الاتحاد الليبي.

وودع مولودية الجزائر، تحت قيادة موكوينا، بطولة دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات.

ويحتل مولودية الجزائر حاليا صدارة جدول ترتيب الدوري الجزائري برصيد 43 نقطة وبفارق 5 نقاط عن شباب قسنطينة صاحب المركز الثاني.