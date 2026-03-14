المساهمة العاشرة.. عدي الدباغ يسجل تاسع أهدافه مع الزمالك في شباك أوتوهو

سجل المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ أول أهداف الزمالك في شباك أوتوهو الكونغولي.

ويلعب الزمالك أمام أوتوهو ضمن ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وسجل الدباغ هدف التعادل للزمالك في شباك أوتوهو عند الدقيقة 32 بعد تسديدة صاروخية بقدمه اليمنى.

video:1

وكان تشارلز أتيبو قد سجل هدف التقدم لنادي أوتوهو في الدقيقة 13 بعدما نفذ ركلة حرة متقنة سكنت شباك محمد صبحي حارس الزمالك.

ووصل عدي الدباغ إلى هدفه التاسع مع الزمالك هذا الموسم، والثاني في البطولة الكونفدرالية.

وسجل الدباغ هدفا في مرمى المصري بدور المجموعات، قبل أن يسجل مجددا في أوتوهو ويصل للمساهمة رقم 10مع الزمالك.

وسجل عدي الدباغ 9 أهداف وصنع آخر خلال 28 مباراة في موسمه الأول مع الزمالك.