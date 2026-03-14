مؤتمر توروب: ندرك قيمة دربي الترجي.. والأهلي يلعب بروح جماعية

السبت، 14 مارس 2026 - 15:19

كتب : FilGoal

يس توروب - الأهلي

شدد ييس توروب مدرب الأهلي على جاهزية فريقه لخوض المواجهة المرتقبة ضد الأهلي.

وستقام مباراة الذهاب في تونس مساء غدا الأحد على ملعب رادس في تمام الساعة 11 مساء.

بينما تلعب مباراة الإياب على استاد القاهرة يوم 21 مارس الساعة 9 مساء.

وقال توروب في مؤتمر صحفي: "الأهلي والترجي دربي إفريقي له تاريخ كبير بين الفريقين. نحن ندرك جيدا أهمية هذه المواجهة وقوتها، وأعددنا أنفسنا بشكل جيد من أجل تحقيق نتيجة إيجابية".

وأضاف "الأهلي يستهدف الفوز في جميع المباريات، ونعمل دائما على تحويل ضغوط المباريات الكبيرة إلى دافع إيجابي يمنح اللاعبين مزيدا من التركيز والحماس داخل الملعب".

وأتم تصريحاته "الأهلي يلعب بروح جماعية دائما، كما يمتلك حراس مرمى على مستوى مميز، على رأسهم محمد الشناوي الذي يعد قائدا للفريق ويتمتع بخبرة كبيرة، وهو أمر إيجابي للفريق".

وجاءت قائمة الأهلي استعدادا لمواجهة الترجي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا - حمزة علاء.

الدفاع: ياسر إبراهيم - أحمد رمضان - محمد هاني - أحمد نبيل كوكا - محمد شكري - هادي رياض - أحمد عيد - عمرو الجزار - يوسف بلعمري.

الوسط: محمد بن رمضان - مروان عطية - إمام عاشور - أليو ديانج - أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - حسين الشحات - أشرف بنشرقي - طاهر محمد.

الهجوم: مروان عثمان - يلسين كامويش - محمد شريف.

