انتهت الكونفدرالية - أوتوهو (1)-(1) الزمالك

السبت، 14 مارس 2026 - 14:52

كتب : FilGoal

احتفال عدي الدباغ بهدف الزمالك ضد أوتوهو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك أمام أوتوهو الكونغولي بالبطولة الكونفدرالية.

ويحل الزمالك ضيفا على أوتوهو بعد قليل في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

نهاية المباراة

ق94. فرصة هدف قاتل تضيع على أوتوهو بتسديدة مرت بجوار المرمى من جراسي مافونجو.

ق73. أحمد شريف يهدر فرصة الهدف الثاني للزمالك بعد تمريرة رائعة من بيزيرا.

ق68. تبديلان للزمالك بمشاركة أحمد شريف ومحمد السيد بدلا من شيكو بانزا وأحمد فتوح.

ق64. فرصة الهدف الثاني تضيع على أوتوهو على مرتين.

ق61. خوان بيزيرا يشارك بدلا من سيف الجزيري.

ق48. هدف غير محتسب للزمالك عن طريق سيف الجزيري لوجود حالة تسلل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق32. جووووول التعادل للزمالك عن طريق عدي الدباغ بتسديدة رائعة مستغلا تمريرة من أحمد ربيع.

ق21. محمد إبراهيم يمنع فرصة الهدف الثاني بعد خطأ من حسام عبد المجيد.

ق17. عدي الدباغ يهدر فرصة هدف التعادل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكن الحارس يتصدى.

ق13. هدف أول لأوتوهو عن طريق تشارلس أتيبو من ركلة حرة مباشرة.

ق9 انطلاقة سريعة من شيكو بانزا وعرضية خطيرة يحولها دفاع أوتوهو لركلة ركنية

ق2 عرضية خطيرة من الجهة اليمنى لنادي أوتوهو وكرة ساقطة خلف محمد صبحي حارس الزمالك لكنها تعلو المرمى.

انطلاق المباراة

