تشكيل أوتوهو - ديالو يقود الهجوم أمام الزمالك

يقود المالي بانديوجو ديالو هجوم نادي أوتوهو الكونغولي في مواجهة الزمالك.

ويحل الزمالك ضيفا على أوتوهو في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاء تشكيل أوتوهو الكونغولي أمام الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : أبو بكر دومبيا

خط الدفاع : تشارلز أتيبو – ديفين دي نزينجولا – بيرنجر إيتوا – برينس موواندزا

الوسط : فينولد دزابا - إبراهيم تراوري

أمامهما: بومي نزاو - جوسيم إلينجا - كليجنيم كوني

الهجوم: بانديوجو ديالو.

وسيواجه المتأهل من مباراة المصري وشباب بلوزداد، الفائز من الزمالك وأوتوهو في الدور نصف النهائي لـ الكونفدرالية الإفريقية.