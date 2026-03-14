تشكيل الزمالك - عودة محمد صبحي أمام أوتوهو.. وبيزيرا ومنسي بديلان

السبت، 14 مارس 2026 - 14:15

كتب : FilGoal

ناصر منسي - الزمالك - الاتحاد السكندري

عاد محمد صبحي لحراسة مرمى الزمالك أمام أوتوهو الكونغولي في الكونفدرالية.

ويحل الزمالك ضيفا على أوتوهو في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

فيما يتواجد ناصر منسي وجوان بيزيرا على مقاعد بدلاء الزمالك أمام أوتوهو.

وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة أوتوهو كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : أحمد عبد الرحيم "إيشو" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – محمد إبراهيم

خط الوسط : أحمد ربيع - محمد شحاتة – أحمد فتوح

خط الهجوم : شيكو بانزا – سيف الجزيري – عدي الدباغ.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان - محمود بنتايك السيد أسامة - محمد السيد - عبد الله السعيد - آدم كايد - أحمد شريف - جوان بيزيرا - ناصر منسي.

تشكيل الزمالك - عودة محمد صبحي أمام أوتوهو.. وبيزيرا ومنسي بديلان
