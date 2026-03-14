كوبارسي: علينا التركيز أمام نيوكاسل قبل التفكير في مواجهة أتلتيكو

شدد باو كوبارسي مدافع برشلونة على تركيز فريقه الكامل على مباراة نيوكاسل المرتقبة.

ويحل نيوكاسل ضيفا على بشرلونة يوم الأربعاء المقبل ضمن إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال كوبارسي لاعب برشلونة في تصريحات للصحفيين: "مواجهة أتلتيكو في دوري الأبطال؟ أولا يجب أن نركز على مباراة نيوكاسل يوم الأربعاء، لأنها الأهم، سنقدم كل ما لدينا، وآمل أن يحالفنا التوفيق".

وأضاف "أما إذا واجهنا أتلتيكو مدريد في الدور المقبل، ففي النهاية عليك دائما أن تواجه الأفضل إذا أردت التقدم والوصول إلى النهائي".

وأتم لاعب برشلونة الشاب "مهما كان الخصم، فنحن مستعدون لتقديم كل شيء وبذل أقصى ما لدينا".

ويلعب المتأهل من اتلتيكو مدريد ضد توتنام، أمام الفائز من برشلونة ضد نيوكاسل في ربع النهائي.

وفاز أتليتكو مدريد على توتنام 5-2 ضمن ذهاب دوري أبطال أوروبا.