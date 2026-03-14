الكونفدرالية - زياش يضع الوداد في مأزق أمام أولمبيك أسفي

بات محمد أمين بن هاشم مدرب الوداد في أزمة فنية قبل خوض مواجهة أولمبيك أسفي المرتقبة بالكونفدرالية.

ويلعب الوداد ضد مواطنه أولمبيك أسفي الأحد ضمن ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.

وبحسب موقع هسبورت المغربي، فإن حكيم زياش سيغيب عن الوداد أمام أولمبيك أسفي في الكونفدرالية بسبب الإصابة.

وأوضحت التقارير ذاتها أن غياب زياش جاء بعدما بدأ اللاعب في استعادة جزءا من لياقته البدنية وتسجيله هدفا رائعا في شباك الجيش الملكي بالدوري المغربي.

وانضم زياش بذلك إلى نور الدين أمرابط الذي سيغيب أيضا عن الوداد ضد أسفي بسبب الإصابة.

وجاءت مواعيد مباريات ربع نهائي الكونفدرالية كالتالي:

أوتوهو × الزمالك (ذهابا).. يوم السبت 14 مارس في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

الزمالك × أوتوهو (إيابا).. يوم الأحد 22 مارس في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

المصري × شباب بلوزداد (ذهابا).. يوم السبت 14 مارس في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

شباب بلوزداد × المصري (إيابا).. يوم السبت 21 مارس في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

أولمبيك أسفي × الوداد (ذهابا).. يوم الأحد 15 مارس في تمام الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

الوداد × أولمبيك أسفي (إيابا).. يوم الأحد 22 مارس في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

مانياما × اتحاد العاصمة (ذهابا).. يوم الأحد 15 مارس في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

اتحاد العاصمة × مانياما (إيابا).. يوم الأحد 22 مارس في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.