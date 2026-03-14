خبر في الجول - الونش يؤدي المرحلة التأهيلية الأخيرة.. وموعد العودة لخوض المباريات

السبت، 14 مارس 2026 - 02:04

كتب : إبراهيم رمضان

محمود حمدي "الونش" - الزمالك - زيسكو

يستعد محمود حمدي "الونش" لاعب الزمالك من العودة إلى الملاعب بعد تعرضه لإصابة في العضلة الضامة.

ويغيب اللاعب عن مباراة الزمالك أمام أوتوهو في ذهاب دور الـ8 من الكونفدرالية المقرر إقامتها اليوم السبت لعدم جاهزيته.

وعلم FilGoal.com أن محمود حمدي "الونش" يؤدي المرحلة الأخيرة من التأهيل للاستشفاء من إصابة العضلة الضامة وسيكون جاهزا للمشاركة في إياب ربع نهائي الكونفدرالية ضد أوتوهو.

ويعاني الونش من إصابة في العضلة الضامة أبعدته عن آخر 4 مباريات للفريق محليا ضد زد وبيراميدز والاتحاد السكندري وإنبي.

وفي حال أصبح جاهزا سيتواجد الونش في قائمة الأبيض خلال لقاء الإياب يوم الأحد المقبل 22 مارس الجاري ضد أوتوهو.

وخاض الونش مع الزمالك الموسم الحالي 23 مباراة دون مساهمات تهديفية.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بالتساوي مع بيراميدز برصيد 43 نقطة لكل منهما.

ويستعد الزمالك لخوض مباريات مرحلة تحديد البطل في الدوري المصري والتي سيخوض بها 6 مباريات، ولمعرفة موعد مباريات الزمالك (من هنا).

