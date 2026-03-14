نابولي: لم نتفاوض مع ماكتوميناي لتجديد عقده

أوضح جيوفاني مانا المدير الرياضي لنابولي أن النادي لم يتفاوض بعد مع سكوت ماكتوميناي لتجديد عقده.

سكوت ماكتوميناي النادي : نابولي نابولي

وقال مانا عبر قناة ميدياست: "يتبقى لسكوت ماكتوميناي في عقده عامين، علاقتنا به صادقة للغاية، لكن الأمر ليس مطروحا حاليا، ندرك أهميته، ولم نتلق أي عروض له".

وشدد "اللاعب لم يبد يوما رغبته في الرحيل، تأثيره إيجابي لأنه يتمتع بتواضع كبير وطاقة عالية".

وينتهي عقد ماكتوميناي في صيف 2028.

وخاض ماكتوميناي 34 مباراة مع نابولي خلال الموسم الحالي في جميع البطولات وسجل 10 أهداف وصنع 4 آخرين.

وحصل ماكتوميناي على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي في الموسم الماضي.

وتوج ماكتوميناي مع نابولي ببطولة الدوري الإيطالي الموسم الماضي والسوبر الإيطالي في الموسم الجاري.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 29 عاما إلى نابولي في صيف 2024 مقابل 30.5 مليون يورو.

ويحتل نابولي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 39 نقطة.