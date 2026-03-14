كأس مصر - ركلات الترجيح تقود طلائع الجيش لنصف النهائي على حساب سيراميكا

السبت، 14 مارس 2026 - 01:12

كتب : FilGoal

عمر كمال - سيراميكا - طلائع الجيش

تأهل طلائع الجيش إلى نصف نهائي كأس مصر للمرة الثالثة في تاريخه بالفوز على سيراميكا كليوباترا بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

ووصل الجيش لنصف النهائي لأول مرة بعد نسختي 2012-13 و2019-20.

كما أقصى سيراميكا هذا الموسم بعدما ودع على يده في النسخة الماضية من دور الـ 16.

وأصبح طلائع الجيش ثالث المتأهلين بعد إنبي وزد لنصف النهائي، فيما يُحسم المقعد الرابع بين بتروجت وبيراميدز.

وفي الموسم الحالي وصل الفريق العسكري لنصف نهائي كأس مصر وربع نهائي كأس عاصمة مصر، كما ينافس على الاستمرار لموسم إضافي في الدوري المصري خلال مرحلة تفادي الهبوط.

ومن جهة أخرى ربما يخرج سيراميكا كليوباترا خالي الوفاض هذا الموسم من الألقاب إذ ودع كأس عاصمة مصر من مرحلة المجموعات وكأس مصر من ربع النهائي، ويتبقى له لقب الدوري الذي يحتل فيه المركز الرابع في منافسة شرسة مع الأهلي والزمالك وبيراميدز.

خلال 120 دقيقة فشل كلا الفريقين من هز الشباك، بل وارتطمت محاولة محمد رضا "بوبو" بالعارضة.

وفي ركلات الترجيح أهدر محمد رضا ومحمد هاني لكلا الفريقين.

وفي الركلة السابعة تصدى محمد شعبان لركلة ديفيد سيموكوندا فيما رد عليه محمد بسام بالتصدي لغيث المدادحة.

تقنية الفيديو تدخلت وطالبت بإعادة الركلة بسبب تقدم بسام قبل التنفيذ، وفي تلك المرة سجل الأردني ركلته معلنا تأهل طلائع الجيش لنصف نهائي كأس مصر.

وسيضرب طلائع الجيش موعدا قويا مع زد في نصف نهائي المسابقة يوم الأربعاء المقبل 18 مارس في التاسعة والنصف مساءً.

وسيُلعب النهائي يوم 10 مايو في الساعة الثامنة والنصف مساء على استاد القاهرة.

