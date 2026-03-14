غزل المحلة يعلن تعيين سيد معوض مدربا عاما للفريق

السبت، 14 مارس 2026 - 01:12

كتب : FilGoal

سيد معوض - منتخب مصر

أعلن غزل المحلة تعيين سيد معوض مدربا عاما للفريق.

وعزز غزل المحلة جهازه الفني بضم سيد معوض لمواصلة التطور فيما تبقى من الموسم الحالي.

ويتولى علاء عبد العال تدريب الفريق.

وسيتركز دور سيد معوض حول متابعة تطوير أداء اللاعبين، وتحليل المباريات، والإشراف على تدريبات الفريق الفنية والبدنية.

وسيخوض سيد معوض مباراته الأولى مع غزل المحلة أمام البنك الأهلي في الجولة الأولى من المرحلة الثانية لـ الدوري المصري في مرحلة الهبوط، يوم السبت المقبل.

ويحتل غزل المحلة المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الاتحاد السكندري صاحب المركز الخامس عشر.

