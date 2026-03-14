مران الأهلي - محاضرة فنية وتدريبات منفردة للحراس قبل لقاء الترجي

السبت، 14 مارس 2026 - 00:42

كتب : حسام نور الدين

واصل الأهلي استعداداته لمواجهة الترجي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وستقام مباراة الذهاب في تونس يوم 15 مارس على ملعب رادس في تمام الساعة 11 مساء.

وأقيم مران الأهلي الثاني على الملعب الفرعي برادس، وبدأ المران بفقرة بدنية ثم خاض اللاعبون مجموعة من التدريبات الفنية والخططية، التي ركز خلالها الجهاز الفني على الجوانب التكتيكية الخاصة بالمباراة.

وكان يس توروب قد عقد محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين داخل فندق الإقامة، قبل التحرك لخوض المران الثاني للفريق في تونس.

وحرص توروب على مراجعة التعليمات الفنية والخططية مع اللاعبين قبل انطلاق المران، الذي اشتمل أيضًا على تدريبات منفردة لحراس المرمى قبل مشاركتهم في تقسيمة الكرة.

بينما تلعب مباراة الإياب على استاد القاهرة يوم 21 مارس الساعة 9 مساء.

وضم يس توروب المدير الفني لفريق الأهلي 25 لاعبا بقائمته قبل السفر إلى تونس.

ويعود يلسين كامويش إلى قائمة الأهلي في رحلة الفريق المغادرة إلى تونس استعدادا لمواجهة الترجي.

وجاءت قائمة الأهلي استعدادا لمواجهة الترجي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا - حمزة علاء.

الدفاع: ياسر إبراهيم - أحمد رمضان - محمد هاني - أحمد نبيل كوكا - محمد شكري - هادي رياض - أحمد عيد - عمرو الجزار - يوسف بلعمري.

الوسط: محمد بن رمضان - مروان عطية - إمام عاشور - أليو ديانج - أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - حسين الشحات - أشرف بنشرقي - طاهر محمد.

الهجوم: مروان عثمان - يلسين كامويش - محمد شريف.

نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/525172/مران-الأهلي-محاضرة-فنية-وتدريبات-منفردة-للحراس-قبل-لقاء-الترجي