محاضرة فنية من معتمد جمال للاعبي الزمالك قبل مواجهة أوتوهو

السبت، 14 مارس 2026 - 00:54

كتب : FilGoal

ألقى معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين قبل مواجهة أوتوهو الكونجولي في ذهاب دور الـ8 بـ الكونفدرالية.

ويحل الزمالك ضيفا على نظيره أوتوهو الكونغولي في تمام الساعة الثالثة عصر يوم السبت على ستاد الفونس ماسامبا في الكونجو برازفيل.

وحرص المدير الفني خلال المحاضرة، على شرح بعض الجوانب الخططية والفنية الخاصة بمواجهة فريق أوتوهو، والحديث عن نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس.

وشرح معتمد جمال أدوار اللاعبين في الملعب مع التأكيد على أهمية التركيز والالتزام بالتعليمات الفنية من أجل تحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة.

وتقام مباراة العودة الأحد الموافق 22 مارس على استاد القاهرة الدولي.

وتأهل الزمالك لدور الـ8 بعد صدارة المجموعة الرابعة بـ11 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن المصري صاحب المركز الثاني.

الزمالك معتمد جمال
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/525170/محاضرة-فنية-من-معتمد-جمال-للاعبي-الزمالك-قبل-مواجهة-أوتوهو