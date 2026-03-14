انتهت أبطال إفريقيا - الجيش الملكي (1)-(1) بيراميدز
السبت، 14 مارس 2026 - 00:03
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجيش الملكي أمام بيراميدز في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.
انتهت
ق 90+1: قطة يهدر فرصة سانحة للتسجيل بعد عرضية أرضية من زلاكة شتتها مدافع الجيش الملكي من أمام قطة.
ق 52: جووول زلاكة بعد تسديدة من داخل منطقة الـ 6 ياردات.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 8: هدف أحمد حمودان بعد توغل من الجانب الأيسر ثم سدد من داخل منطقة الجزاء وسكنت الشباك.
انطلاق المباراة
نرشح لكم
يورتشيتش: خضنا شوطا ثانيا أفضل من الأول أمام الجيش الملكي مدرب الجيش الملكي: ما حدث في أمام بيراميدز لم يعجبني خبر في الجول - الونش يؤدي المرحلة التأهيلية الأخيرة.. وموعد العودة لخوض المباريات دوري أبطال إفريقيا – بيراميدز يقتنص تعادلا ثمينا أمام الجيش الملكي غزل المحلة يعلن تعيين سيد معوض مدربا عاما للفريق كأس مصر - ركلات الترجيح تقود طلائع الجيش لنصف النهائي على حساب سيراميكا محاضرة فنية من معتمد جمال للاعبي الزمالك قبل مواجهة أوتوهو مران الأهلي - محاضرة فنية وتدريبات منفردة للحراس قبل لقاء الترجي