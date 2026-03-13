سلسلة انتهت وأخرى متواصلة.. القادسية يصعق أهلي جدة في الـ +98 بخسارة أولى في 2026

تلقى أهلي جدة هزيمة صاعقة على يد القادسية في الجولة 26 من الدوري السعودي بنتيجة 3-2 لتشعل صراع الصدارة على لقب المسابقة.

خسارة هي الأولى للفريق المُلقب بـ "الراقي" بعد 17 مباراة متتالية دون خسارة في جميع المسابقات (15 فوز و2 تعادل).

وهي أيضا الخسارة الأولى للفريق في 2026 إذ تعود آخر هزيمة للفريق ضد الفتح بنتيجة 2-1 في 26 ديسمبر الماضي.

ولأول مرة منذ ديسمبر 2020 يخسر الأهلي مباراة في الدوري السعودي رغم تقدمه بفارق هدفين.

ويواصل القادسية تحت قيادة برندان رودجرز سلسلته المميزة إذا لم يخسر تحت قيادته أي مباراة حتى الآن في الدوري السعودي.

الأيرلندي الشمالي قاد القادسية في 17 جولة حقق 13 انتصارا و4 تعادلات.

خسارة الأهلي أبقت الفريق في المركز الثاني برصيد 62 نقطة بفارق نقطتين عن النصر المتصدر.

فيما ظل القادسية رابعا لكنه انضم لصراع الصدارة بعدما ارتفع رصيده لـ 60 نقطة بفارق 4 نقاط عن الصدارة.

مختصر المباراة — 🎥 في مواجهة مثيرة، القادسية ينتصر على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين من جولة #يوم_العلم ⚽️🔥 — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) March 13, 2026

وصف المباراة

ضغط أهلي جدة مبكرا وتسيد الشوط الأول هجوميا وأهدر أكثر من فرصة منها محاولة لرياض محرز.

واصل إيفان توني تألقه مؤخرا وسجل هدف تقدم الأهلي في الدقيقة 27 بتسديدة قوية من لمسة واحدة من على حدود منطقة الجزاء.

وسجل الدولي الإنجليزي هدفه رقم 25 معززا صدارته لترتيب هدافي الدوري.

وعزز فالنتين أتانجانا تقدم الضيوف بالهدف الثاني قبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول بعد عرضية أرضية أودعها بسهولة في الشباك.

في الشوط الثاني أهدر محرز هدفا ثالثا للأهلي في الدقيقة 61.

إهدار الفرص للأهلي استغله مصعب الجوير وقلص الفارق في الدقيقة 63 لصالح القادسية.

وفي الدقيقة 90+2 سجل تركي العمار هدف التعادل بتسديدة من داخل الـ 18 بعد عرضية أرضية من كوامي بونسو.

الإثارة لم تتوقف عند هذا الحد ففي الدقيقة 90+8 سجل أحمد محنشي هدف الفوز القاتل للقادسية.