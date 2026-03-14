أرتيتا: بن وايت جاهز لمباراة إيفرتون.. وأوديجارد وتروسارد ينتظران التصريح الطبي

السبت، 14 مارس 2026 - 00:53

كتب : FilGoal

كشف ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال عن جاهزية بن وايت للمشاركة أمام إيفرتون وينتظر رأي الأطباء عن جاهزية مارتن أوديجارد وليوناردو تروسارد.

ويستعد أرسنال لمواجهة إيفرتون يوم السبت في إطار الجولة 30 من الدوري الإنجليزي على ملعب الإمارات.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي: "بن وايت جاهز ويمكنه العودة أمام إيفرتون، وسأتحدث مع الأطباء لمعرفة ما إذا كان بإمكان مارتن أوديجارد وليوناردو تروسارد المشاركة في المباراة".

أرتيتا: لم نركز بما فيه الكفاية عند ضربة البداية في الشوط الثاني مؤتمر أرتيتا: أوديجارد يغيب أمام ليفركوزن.. وثلاثي الفريق جاهز أرتيتا يتجاهل حديث مدرب برايتون ويؤكد أحقية انتصار أرسنال تشكيل أرسنال - تبديل وحيد من أرتيتا أمام برايتون.. وساكا يخوض المباراة رقم 300

وواصل "إذا كنا لا نريد رؤية الركلات الركنية، فالأمر بسيط، يمكن تحديد أربع ثوان فقط لتنفيذها، المشكلة الأكبر هي الدفاع رجل لرجل، إذا اتفق جميع المدربين على عدم الدفاع رجل لرجل بداية من الغد، فسنرى على دوري مختلف تماما".

وأردف "التوقف الدولي فترة لا أستمتع بها كثيرا، خاصة عندما يكون لدينا 18 أو 19 لاعبا يشاركون مع منتخباتهم، خصوصا بعد ما حدث لنا في الفترة الماضية مع إصابة لاعبين مهمين".

وعما قاله فابيان هورتسيلر مدرب برايتون على أسلوب أرسنال قال: "كان بيننا حديث شخصي، لقد تواصل معي بعد بعض التعليقات التي قالها سابقا، وأعتقد أن ذلك يعكس الكثير من الأمور الإيجابية عن شخصيته، أراه مدربا رائعا والعمل الذي يقدمه مع برايتون جيد جدا".

وأتم "ساكا ما زال يملك تأثيرا كبيرا جدا على الفريق، قد يقدم مباراة لا تعكس مستواه الحقيقي مثل أي إنسان، أو أي لاعب في العالم، لكن عندما تنظر إلى قوته وتأثيره داخل الفريق فهو أمر مذهل".

ويحتل أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 67 نقطة مبتعدا عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه بفارق 7 نقاط، لكن بمباراة منقوصة لـ مانشستر سيتي بسبب خوض أرسنال مباراة مقدمة أمام والفرهامبتون انتهت بالتعادل 2-2.

ويتواجد إيفرتون في المركز الثامن برصيد 43 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن برينتفورد صاحب المركز السابع.

نابولي: لم نتفاوض مع ماكتوميناي لتجديد عقده ألميدا: هناك حروب ونحن نتحدث عن مباراة.. وكرة القدم علاج للكثير من الناس فابريجاس: مانشستر سيتي لا يبني اللعب دائما من الخلف مؤتمر روسينيور: الأخطاء جزء من كرة القدم.. وأثق في حارسي فريقي مؤتمر كاريك: ماونت جاهز للعودة.. والهزيمة دائما لها شعور مختلف تقرير: أرسنال يبدأ مفاوضاته لتجديد عقد رايس وتيمبر مؤتمر أربيلوا: كورتوا أفضل حارس في تاريخ ريال مدريد.. والتعثر قادم لا محالة ليفاندوفسكي: انتقالي لبرشلونة أصعب قرار في مسيرتي
نابولي: لم نتفاوض مع ماكتوميناي لتجديد عقده 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
غزل المحلة يعلن تعيين سيد معوض مدربا عاما للفريق 45 دقيقة | الكرة المصرية
كأس مصر - ركلات الترجيح تقود طلائع الجيش لنصف النهائي على حساب سيراميكا 46 دقيقة | الكرة المصرية
محاضرة فنية من معتمد جمال للاعبي الزمالك قبل مواجهة أوتوهو ساعة | الكرة المصرية
أرتيتا: بن وايت جاهز لمباراة إيفرتون.. وأوديجارد وتروسارد ينتظران التصريح الطبي ساعة | الكرة الأوروبية
مران الأهلي - محاضرة فنية وتدريبات منفردة للحراس قبل لقاء الترجي ساعة | الدوري المصري
ألميدا: هناك حروب ونحن نتحدث عن مباراة.. وكرة القدم علاج للكثير من الناس ساعة | الدوري الإسباني
الخسارة الثانية تواليا.. الرياض يقلب تأخره إلى فوز على اتحاد جدة ساعة | سعودي في الجول
