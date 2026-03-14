أرتيتا: بن وايت جاهز لمباراة إيفرتون.. وأوديجارد وتروسارد ينتظران التصريح الطبي

كشف ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال عن جاهزية بن وايت للمشاركة أمام إيفرتون وينتظر رأي الأطباء عن جاهزية مارتن أوديجارد وليوناردو تروسارد.

ويستعد أرسنال لمواجهة إيفرتون يوم السبت في إطار الجولة 30 من الدوري الإنجليزي على ملعب الإمارات.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي: "بن وايت جاهز ويمكنه العودة أمام إيفرتون، وسأتحدث مع الأطباء لمعرفة ما إذا كان بإمكان مارتن أوديجارد وليوناردو تروسارد المشاركة في المباراة".

وواصل "إذا كنا لا نريد رؤية الركلات الركنية، فالأمر بسيط، يمكن تحديد أربع ثوان فقط لتنفيذها، المشكلة الأكبر هي الدفاع رجل لرجل، إذا اتفق جميع المدربين على عدم الدفاع رجل لرجل بداية من الغد، فسنرى على دوري مختلف تماما".

وأردف "التوقف الدولي فترة لا أستمتع بها كثيرا، خاصة عندما يكون لدينا 18 أو 19 لاعبا يشاركون مع منتخباتهم، خصوصا بعد ما حدث لنا في الفترة الماضية مع إصابة لاعبين مهمين".

وعما قاله فابيان هورتسيلر مدرب برايتون على أسلوب أرسنال قال: "كان بيننا حديث شخصي، لقد تواصل معي بعد بعض التعليقات التي قالها سابقا، وأعتقد أن ذلك يعكس الكثير من الأمور الإيجابية عن شخصيته، أراه مدربا رائعا والعمل الذي يقدمه مع برايتون جيد جدا".

وأتم "ساكا ما زال يملك تأثيرا كبيرا جدا على الفريق، قد يقدم مباراة لا تعكس مستواه الحقيقي مثل أي إنسان، أو أي لاعب في العالم، لكن عندما تنظر إلى قوته وتأثيره داخل الفريق فهو أمر مذهل".

ويحتل أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 67 نقطة مبتعدا عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه بفارق 7 نقاط، لكن بمباراة منقوصة لـ مانشستر سيتي بسبب خوض أرسنال مباراة مقدمة أمام والفرهامبتون انتهت بالتعادل 2-2.

ويتواجد إيفرتون في المركز الثامن برصيد 43 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن برينتفورد صاحب المركز السابع.